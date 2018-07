¿A cuántos visitantes espera Potosí en los actos del 6 de agosto?

A muchos, no puedo dar un dato exacto porque es un hecho histórico que se haya decidido que Potosí sea sede para realizar los actos del 6 de agosto. Son más de cinco siglos que tiene este bendito cerro y lamentablemente ninguna autoridad, ni en la época de la colonia ni en la República, se acordó que este departamento podía acoger para celebrar la fundación. Hay un gran movimiento de la Gobernación e instituciones para recibir a nuestros visitantes. Puedo garantizar que tenemos la capacidad hotelera, tanto privada como del Estado. La Gobernación de Potosí tiene su propio hotel del Deportista para albergar a más de 1.000 personas. También se está capacitando a las vendedoras de comidas para que se haga un buen recibimiento. Van a ser miles los que lleguen, porque internamente los 40 municipios potosinos estarán presentes.

Movimientos sociales y ciudadanos que defienden el 21-F han anunciado su presencia en los actos. ¿Se va a reforzar la seguridad en Potosí?

No, para nada, porque Potosí tiene una cultura de paz. Yo no divido entre movimientos sociales y plataformas, porque todos son bolivianos y bolivianas que tienen el derecho de venir, y Potosí los va a recibir con los brazos abiertos. Lo único que vamos a pedir es que nos permitan a los potosinos hacer que este 6 de agosto histórico sea como queremos, con unidad, compartiendo lo que tenemos, y así va a ser. El pueblo potosino sabe responder positivamente, por eso me llama la atención cuando medios nacionales en titulares ponen: tensión en Potosí. Nuestras actividades van a empezar desde el 31 de julio, vamos a tener actividades culturales, y como Gobernación vamos a inaugurar nuestro gran teatro con capacidad para 8.000 personas y vamos a traer artistas nacionales. El 4 de agosto se inaugurará la primera fase, porque la segunda conlleva el techado. Habrá noche de museos, se van a abrir nuestros conventos, para nosotros es una fiesta, no es como la tensión que muestran a escala nacional. Potosí está más preocupado por recibirlos de buena manera, hay comisiones que se han conformado para el aseo, arreglo de nuestra infraestructura, queremos hacer sentir como en casa a los visitantes.

¿Se va a pedir a la Policía reforzar estos días con más efectivos?

La Policía y Fuerzas Armadas van a participar cívicamente, seguramente en el desfile y otros casos. En seguridad no hay nada de reforzamiento. He tenido reunión con los compañeros de las cooperativas mineras y van a participar en el desfile. El potosino está emocionado, está con ganas de que esta fiesta patria la pasemos de lo mejor.

¿Usted cree que el interés político pueda estar tensionando el ambiente?

Puede ser, porque vemos a algunos traficantes de la política, y tengo que decirle así, hay un señor exejecutivo de la universidad que hizo campaña para que yo sea gobernador y para que el MAS esté acá y ahora se ha adueñado de una plataforma de cuatro ciudadanos, eso es no tener ética, respeto de sí mismo, uno tiene que ser consecuente si es de izquierda o de derecha. Entonces, la tensión acá no tenemos, posiblemente en otros departamentos, y no creo que la tengamos, porque nosotros estamos más preocupados en consolidar nuestros proyectos como es nuestro hospital de tercer nivel, la fábrica de cemento, el aeropuerto.