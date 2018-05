Nuevo cardenal, pero la vieja lucha en favor de los más pobres y la permanente crítica a la ostentación y las injusticias son el rumbo que la Iglesia Católica no está dispuesta a tranzar en el país. Al menos esas son las dos líneas que acaba de marcar Toribio Ticona Porco, recientemente designado Cardenal por el papa Francisco, en su mensaje a los bolivianos.

De entrada propuso a las autoridades gubernamentales dejar atrás los rencores y volver a trabajar Iglesia-Estado, una relación que durante los últimos años se fracturó por los entredichos políticos. “A mis hermanos bolivianos campesinos, mineros y pueblo en general: que de verdad sea un momento de reflexión para poder unir y trabajar con nuestra tierra querida Bolivia; que de verdad volvamos a unir y trabajar Iglesia-Estado, en fin. Nada de rencores ni de envidias ni calumnias y nada”, declaró a la red radial Erbol, a poco de hacerse público su nombramiento.

También ha dejado claro que no callara lo que piensa sobre la actuación de los políticos en el país. Ya nomás criticó el costoso nuevo Palacio de Gobierno. “Me parece que es demasiado lujo, porque normalmente habiendo en nuestra patria falta de hospitales, la educación y otros trabajos fundamentales, hacer ese edificio solamente para ostentación no me parece bien”, remarcó en su primera aparición ante los medios de comunicación como primado de la Iglesia en Bolivia.

Acercamiento

La Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal de Bolivia asumió una posición crítica frente a la repostulación del presidente Evo Morales, habilitado por el Tribunal Constitucional y demandó el respeto al referendo del 21 de febrero de 2016, aspecto que ha molestado a las autoridades gubernamentales. Entre otras cosas rechazó vehemente el nuevo Código de Sistema Penal que flexilizaba la práctica del aborto, lo cual también causó serios distanciamientos con el gobierno del MAS.

Pero el Cardenal Ticona calificó a Evo Morales como “amigo” a quien ayudó cuando con sus marchas pasaba por Patacamaya. Dijo que esa familiaridad podría hacer que las relaciones sean más amigables” con su persona. Reconoció que en su presidencia Morales “ha hecho muchas cosas”, pero eso no quita que deba existir un respeto mutuo sin imposiciones. Reiteró su llamado a entablar un diálogo entre Iglesia y Estado.

A su vez, el mandatario saludó en Twitter la designación del nuevo Cardenal: "Saludamos designación del hermano Toribio Ticona Porco, obispo minero emérito de Coro Coro, como Cardenal de Bolivia, por parte del hermano Francisco, el Papa de los pobres. Estamos seguros que continuará con su vocación de religioso, luchador por los derechos de nuestro pueblo".

Así pensaba en 2016

En una nota de Iglesia Viva de 2016, el entonces monseñor Ticona en una eucaristía dijo que no les hace mella que el Gobierno “nos acusa de jerarcas y de colonizadores”, según ANF

"He trabajado de lustrabotas, he revendido periódicos, he sido minero y ahora Obispo, estoy muy agradecido con Dios, no espero más de la vida, sólo que Él me acoja cuando llegue el momento, dijo Monseñor Toribio Porco Ticona, obispo emérito de Coro Coro, este 9 de abril (2016), en la Eucaristía del tercer día de la asamblea. Dios se ha manifestado en mi vida y lo mismo deseo para todos ustedes", aseguró en aquel entonces.

"Hermanos Obispos, sacerdotes, religiosas. Es una verdadera alegría celebrar con todos ustedes, aunque yo todavía no he cumplido 80 años. Hoy como acción de gracias al Dios de la vida y la historia por tantos beneficios que he recibido en mi vida. Nos encontramos con una persona que es Jesucristo Resucitado. Él ha entregado su vida por amor a nosotros y, sin embargo, muchas veces lo olvidamos. Hemos escuchado la Palabra de Dios y quisiéramos acogerla en nuestra mente y en nuestros corazones", señala el documento.

"No basta decir creo en Dios, amo en Dios, hay que vivirlo. Los mineros y campesinos y todos esperan de nosotros signos de credibilidad, porque ya hemos hablado y escrito mucho. Una de las características de nuestra Iglesia es el servicio a todos, pero con preferencia a los pobres. La gente atraviesa tantos problemas, violencia, violaciones y tantos males. El gobierno nos acusa de jerarcas y de colonizadores, pero eso no nos hace mella, porque nosotros seguimos anunciando el Evangelio", decía Ticona.