Ticona Porco presume su quechua en Roma listo para su investidura

“Queridos hermanos de Bolivia estoy en Roma, ya voy a volver para trabajar con ustedes y quiero que me ayuden para poder cumplir con mi misión de cardenal”, dijo en quechua Toribio Ticona Porco, a pocas horas de convertirse oficialmente en cardenal emérito, a un periodista de romereports. com que lo entrevistó caminando por las calles de la antigua ciudad, acompañado por el presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Ricardo Centellas y Óscar Aparicio, respectivamente.

“He sido lustrador de botas, vendedor de periódicos, ayudante de albañil, mecánico, minero y alcalde municipal, obispo auxiliar, prelado de Coro Coro y ahora, Dios mediante, cardenal de Bolivia”, contó el lúcido sacerdote de 81 años.

A su vez, los representantes de la CEB manifestaron su alegría por poder acompañar a Ticona. “Es una experiencia única acompañar a nuestro hermano Toribio en este acto tan importante para nuestra Iglesia de Bolivia, es una alegría tener un cardenal”, expresó Centellas y a su turno Aparicio complementó: “Estamos alegres por este detalle lindo del papa que nos regala un cardenal por toda su trayectoria de gran trabajo en las comunidades aimaras y quechuas, es un regalo para Bolivia y para estos pueblos”.

Ambas autoridades eclesiales llegaron ayer al Vaticano y con su presencia refuerzan el mensaje de unidad que estuvo en tela de juicio en el último tiempo, cuando se criticó que la postura del recientemente nombrado cardenal difería de la que tiene la Iglesia boliviana respecto al 21-F y al nuevo palacio de Gobierno.

Y por si quedaban dudas el prelado de Coro Coro subrayó: “quiero a mi Conferencia de Bolivia y mi trabajo tiene que ser de unidad y de comunión”.

Lo acompañarán

Hoy Toribio Ticona Porco será uno de los 14 sacerdotes que recibirán del santo padre los símbolos cardenalicios en una ceremonia de dos horas que empezará a las 16:30 (10:30 hora de Bolivia), en la basílica de San Pedro.



Al Consistorio público para la creación de cardenales asistirá el cuerpo consular en el Vaticano, autoridades eclesiales de los países de origen de los nuevos cardenales y familiares de estos. En el caso de Ticona Porco, también estará el presidente de Bolivia, Evo Morales, invitado por la

CEB, quien arribó hoy. Morales igualmente participará de la misa que mañana celebrará Francisco con los nuevos cardenales y el sábado se reunirá con el papa “en el formato uno más uno, que es un formato diplomático de conversación de diálogo entre dos líderes de Estado, en este caso el Estado Vaticano y el Estado boliviano", informó Julio César Caballero, embajador de Bolivia en la santa sede.



Ayer antes de partir Morales manifestó en un acto público: “Estoy viajando a Roma a acompañar al primer cardenal indígena de América Latina, dijo refiriéndose al prelado emérito de Coro Coro.



Predilección por los pobres

El papa Francisco cada que puede refuerza su pedido a las iglesias del mundo católico, de salir de su encierro y mirar hacia la periferia. Y es precisamente esto lo que él está haciendo al nombrar a estos 14 nuevos cardenales que no vienen únicamente de Europa, esta vez hay sacerdotes que llegan de lugares recónditos como Irak, Madagascar, Pakistán y Japón. En esta ocasión hay tres latinoamericanos entre las filas de los nuevos cardenales, provenientes de Perú, México y Bolivia.



En los últimos días en nuestro país se estuvo polemizando sobre la afinidad de Ticona Porco con el presidente Morales y este a su vez destacó el origen indígena del prelado y su perfil de preferencia por los pobres, a tono con el discurso del partido de gobierno. Al respecto José Rivera, responsable de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal de Bolivia consideró que “Hay un contexto político delicado y la intención de apropiarse de un discurso que no es del Gobierno, porque la opción por los pobres es una opción eclesial, no política. Como Conferencia Episcopal, vemos en este nombramiento un reconocimiento muy grande a la vida y a la opción personal de monseñor Toribio por los pobres”.



Retorno y festejo



El prelado retorna a Bolivia el 5 de julio y algunos de los comunarios de Callapa, donde inició su vida sacerdotal, planean ir a recibirlo al aeropuerto, así como preparan un festejo el 24 de julio en esa comunidad que aún lo recuerda llegando de abarcas manejando su bicicleta, como un hombre sencillo, que oficiaba las misas en quechua, aimara y español y que no tenía reparos en desprenderse de la sotana para jugar un partido de fútbol con los más jóvenes de la localidad.



Él por su parte, arribará convertido en el tercer cardenal para Bolivia, después de Clemente Maurer y Julio Terrazas.

La ceremonia de hoy

Saludo

Empieza con el saludo litúrgico, la oración y lectura del evangelio.



Homilía del papa

Discurso sencillo del santo padre, a propósito del evangelio.



Los llama por su nombre

El papa proclama los nombres de los nuevos cardenales y su respectivo título.



Entrega de símbolos

Cada nuevo cardenal se acerca al papa para recibir el birrete, el anillo y el título.



Oración final

El rito acaba con el Padrenuestro