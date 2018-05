Thomas Becker: “Esto no ha terminado, vamos a apelar”

Para Thomas Becker, el abogado estadounidense que representa a las víctimas de ‘octubre negro’ en las cortes de Estados Unidos, la decisión del juez no marca el final de un camino y anunció que el fallo será apelado ante el 11 Circuito, una especie de corte superior de Estados Unidos que ve los fallos de Florida y otros estados en una segunda instancia. Este caso, según Becker, podría llegar incluso a la Suprema Corte de EEUU.

En cambio, para Sánchez de Lozada y sus abogados este es un fallo definitivo. “El juez llegó a su decisión después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos revisando toda la evidencia presentada y se convenció de que mi Gobierno defendió la ley y la vida de ciudadanos inocentes. La decisión del juez demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles. La evidencia demostró que mi Gobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, mientras que muchos buscaban destruir la democracia”, dice el comunicado firmado por Goni. Sin embargo, salvo que no hubo un plan para matar a civiles, la sentencia no nombra el resto de sus reivindicaciones.



Becker, en una conferencia, consideró que el fallo del juez no cambia el veredicto del pueblo estadounidense, representado por el jurado y este encontró a Goni y a su exministro de Defensa “responsables” de las muertes de ‘octubre negro’.

Mientras Sánchez de Lozada espera que este juicio sirva para recordar la importancia de la justicia para la democracia y recuperar la confianza en las instituciones democráticas en Bolivia, Becker asegura que están listos para litigar por varios años más con el fin de encontrar justicia.