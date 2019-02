Tersa S.A. no inscribió en Fundempresa poder alguno para la esposa de Siñani

La diputada del MAS, Betty Yañíquez, denunció una “relación turbia” entre la empresa Tersa S.A., que trabajó con los rellenos sanitarios de Mallasa y Alpacoma, y la Alcaldía de La Paz, porque la esposa del concejal Fabián Siñani, mano derecha del alcalde Luis Revilla, era su representante legal. Pero la acusación perdió fuerza en 24 horas porque tras lanzarla, el oficialismo no pudo sustentarlo con papeles. La jefa de bancada del MAS había anunciado que iba a presentar una denuncia penal en la Fiscalía y tras hora y media de espera hizo decir a los periodistas que “se suspendía hasta nuevo aviso”.

EL DEBER constató en un informe oficial de Fundempresa que Tersa S.A presentó, entre 2006 y 2017, un total de 17 poderes. En ninguno de ellos aparece el nombre de la cónyuge de Siñani, Maricruz Medrano Strelli.

Fundempresa registra a todas las sociedades comerciales y empresas unipersonales que operan en el territorio nacional, como los actos comerciales de las sociedades y empresas que sean públicas. Entre los actos y contratos que deben inscribirse, según el artículo 29 del Código de Comercio, está todo acto en virtud del cual se confiera, modifique, sustituya o revoque la facultad de administración general o especial de bienes o negocios del comerciante o la designación de representantes legales y liquidadores y su remoción en el caso de liquidación de sociedades.

Ayer, Yañíquez aseveró que Tersa y la Alcaldía suscribieron un contrato en 2006 y que desde 2013, Medrano ingresó a trabajar a la empresa. Ya no mencionó a la sindicada como representante legal de la empresa, sino como “apoderada en varios procesos judiciales a nombre de la empresa. ¿Una persona particular que hace un trámite, a quién nombra apoderado?, a alguien de su confianza. Aquí no nos van a querer cambiar la figura ni el escenario”, le dijo a Unitel.

Siñani insistió en que la diputada “miente, tergiversa, he aclarado que mi esposa no es representante legal de la empresa Tersa, no ha firmado ni suscrito ningún trámite referido a ninguno de los dos rellenos sanitarios”.

No negó que como “abogada externa” fue apoderada de la empresa en “procesos laborales”. Tras una consulta realizada al Sistema Integrado del Sistema Judicial, se pudo confirmar que son más de 30 procesos, entre laborales y civiles, en los que la abogada representó a Tersa.

El expresidente Carlos Mesa sentenció que en el caso hay “un problema ético”, Siñani pidió una reunión con el candidato para presentar sus descargos. La asambleísta del MAS anunció que iba a presentar una denuncia la tarde del martes ante la Fiscalía, pero nunca llegó.

Fuentes del MAS señalaron que ella se enfermó, y eso atrasó el memorial,que aseguraron será presentado hoy.

En la oficina de Yañíquez informaron que se había ausentado a una entrega de obras en El Alto. Trascendió que la dificultad estuvo en cómo justificar la comisión de delitos, más allá de la falta de ética que Carlos Mesa ya puso en el tapete.

En la jornada, la diputada Susana Rivero, la comunicadora Susana Bejarano y el diputado Rafael Quispe mostraron en Twitter y ante los medios un supuesto reporte de Fundempresa que señalaba que la esposa de Siñani era representante legal. Revilla publicó otro reporte señalando que era un montaje y que la página oficial no publica nombres de representantes.