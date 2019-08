Teresa Morales pide 'fecha y hora' para declarar por el caso depósitos a televisora

Teresa Morales, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), envió un memorial al fiscal de materia de la ciudad de La Paz para pedir que le fijen ‘fecha y hora’ para presentarse a declarar por la denuncia presentada en su contra por Ximena Valdivia, exgerente de PAT.

El pasado lunes, Valdivia presentó una denuncia penal contra Teresa Morales y contra el escritor Emilio Martínez, por el presunto delito de uso de documentos bancarios y de instituciones del Estado.

"Solicitarle se me tenga por apersonada y me presento de forma espontánea ante su autoridad, solicitando que se me fije día y hora para prestar mi declaración informativa o se manifieste sobre la aplicación de una medida cautelar", dice la nota firmada por Morales.

Ayer, el Ministerio Público de La Paz admitió la denuncia presentada por Valdivia en contra de Morales y el escritor Emilio Martínez por el supuesto delito de incumplimiento de deberes y revelación de secreto profesional.

El escritor reveló boletas de depósitos de 2002 y 2003 para sustentar la versión de que Carlos Mesa presuntamente habría "vendido" su candidatura vicepresidencial con el MNR a cambio de dinero para PAT.

La denuncia de Valdivia se basa en que la UIF se estaría basando en documentación reservada y obtenida ilegalmente respecto a supuestos depósitos en efectivo de $us 800.000 que fueron realizados a una cuenta de PAT entre el 2002 y 2003, años en los que Carlos Mesa- candidato a la presidencia por CC- era el mayor accionista de esa televisora.

