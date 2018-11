Teleférico desata disputa entre Dávila y Revilla

Amanda Dávila, exministra de Comunicación del presidente Evo Morales, y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, protagonizan una disputa en Twitter por el Teleférico y su inclusión dentro de la nueva identificación de la urbe 'Ciudad del Cielo'.

La exautoridad del Ejecutivo escribió: "Miles de dibujos de niños imaginado La Paz, muestran los #teleféricos, reconocidos a nivel mundial por su atractivo, menos por su alcalde @LuisRevillaH quien dijo que @miteleferico no representa a los paceños. Con razón su partido no pudo extenderse más allá de su despacho".

El mensaje ocasionó la inmediata respuesta del burgomaestre, que acusó a Davila de "reproducir mentiras vía tweet", exigiéndole que demuestre cuándo realizó semejante afirmación o en todo caso disculparse.

Hubo cierta polémica por la presentación de un video sobre 'La Paz, ciudad del cielo', en el que se puede observar por escasos segundos al Teleférico, aspecto que generó la crítica entre los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, Revilla sostiene que "no se ignoro nada pues ese audiovisual (que no era spot pues no se difundió masivamente) era solamente la expresión del manifiesto de la marca. Ahora vienen los spots", enfatizando que en el documental difundido ayer por Discovery se pueden observar las bondades del sistema de transporte por cable, entre otros distintivos de la sede de Gobierno.

Captura de los tuits de Dávila y Revilla: