La última conferencia que dio Jorge Roca Suárez fue este jueves, a periodistas de Santa Ana de Yacuma, Beni. Un día antes de que fuera aprehendido en el aeropuerto Viru Viru y trasladado a la ciudad de La Paz. En este encuentro con los comunicadores de su pueblo natal, habló de la condena de casi 30 años que cumplió en Estados Unidos, a la que calificó de injusta; de la persecución de la que cree que es objeto y, entre otras cosas, de la razón de su retorno al país.

Sentado en un sofá, en su casa de Santa Ana, Roca Suárez le lanzó una pregunta al presidente Evo Morales: “¿Por qué la persecución hacia mi persona?”. Luego, se refirió al tiempo que estuvo privado de libertad en Estados Unidos. "Regreso a Bolivia a vivir tranquilo con mi familia y sigo perseguido ahora por el Gobierno del presidente Morales. No sé cuál es el problema. El caso que me están achacando es el de 15 años, que me quieren meter preso por un delito que no cometí".

Según explicó, la acusación data de dos años después de que fuera encerrado en una cárcel de Estados Unidos. “Es imposible que yo haya cometido ese delito, ya estaba preso en Estados Unidos”, reiteró. El pedido para que cumpla una condena de 15 años fue realizado el 11 de septiembre de este año por Tribunal Séptimo de Sentencia y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas.

Roca Suárez también acusó a un ministro de Evo y a un expresidente de Bolivia, así como a otros empresarios, de estar detrás de sus bienes, pero que, pese a ello, a él lo mueve el amor por su tierra y sus ganas de ayudar a la gente como –según dijo– lo hacía antes de que fuera encarcelado en EEUU.

Mira aquí parte de la entrevista a Techo 'e paja:

¿Quién es ‘Techo ‘e paja’?

Jorge Roca Suárez es el cuarto de seis hermanos, tiene cuatro hijos y es sobrino de Roberto Suárez Gómez, el ex 'rey de la cocaína', famoso en Bolivia por su oferta de cancelar la deuda externa del país (en ese entonces de unos $us 3.000 millones) a cambio de inmunidad.

Estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero, fraude bancario, evasión de impuestos y extorsión ilegal de moneda monetaria; sin embargo, tras 27 años de prisión retornó al país para cumplir sentencia.