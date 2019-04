Tarija firma el convenio para aplicar el SUS y solo resta Santa Cruz

La Gobernación de Tarija firmó esta jornada el convenio intergubernativo con el Gobierno nacional para la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS). Ahora solo resta que la administración departamental de Santa Cruz.

"#Tarija hace 12 años que cuenta con un Seguro Universal de Salud, hoy junto al @MinSaludBolivia , firmamos el convenio que complementará el #SUSAT mediante el SUS. Donde el Gobierno se compromete a dotar de equipamiento e ítems para los hospitales y el sistema que construimos" (sic), informó el gobernador Adrián Oliva en su cuenta en Twitter.

Mientras que la titular de la cartera de Salud, Gabriela Montaño, detalló que "los hospitales de tercer nivel de Tarija y los que se están construyendo aplicarán el SUS de forma coordinada y se acelerará el proceso de inscripción al SUS en este departamento".

Destacó que se trata de la octava región que implementa el SUS, que inició el 1 de marzo. Actualmente existen 41.000 inscritos en Tarija y la aplicación, por el momento, será en el hospital San Juan de Dios.

"Yo he sido representante de Santa Cruz, en lo personal me duele mucho que sea el único departamento que quede al margen de la implementación del SUS en el país. Nosotros hemos estado dispuestos y no hemos antepuesto temas políticos y partidarios, para nosotros la salud está por delante", explicó sobre la situación con la administración cruceña.

En Santa Cruz existe presión de diversos sectores afines al Gobierno para que Rubén Costas firme el convenio, mientras que autoridades departamentales plantaan que se analice técnicamente la forma de aplicación.

