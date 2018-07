Tarija celebra fundación en medio de apuesta por turismo y carencia de servicios básicos

En medio de la apuesta por el turismo y la carencia de servicios básicos, la ciudad de Tarija celebrará este miércoles los 444 años de su fundación por el capitán español Luis de Fuentes y Vargas por orden del virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, el 4 de julio de 1574.

El tarijeño que se caracteriza por su hospitalidad y jovialidad busca posicionar a ésta ciudad enclavada en un valle alto como un destino turístico que puede generar no solo dinamismo económico, sino también progreso.

“Las tendencias dicen que el turismo es una alternativa económica en el mundo, un claro ejemplo son Cancún, Cuzco y otras ciudades del mundo. Por eso el alcalde Rodrigo Paz ha visto por fortalecer a la Secretaria de Cultura y Turismo para desarrollar y promocionar el potencial turístico de Tarija”, afirmó Never Joaquin Gonzales, director de Turismo del Gobierno Municipal de la provincia Cercado.

Vista del Concejo Municipal de Tarija

Según Gonzales, si se quiere el turismo se debe ordenar la casa primero, con una serie de acciones concretas en la parte cultural y patrimonial que ayudará a la industria “sin chimeneas”.

A esto se suman la creación de aplicaciones informáticas y una página web que son herramientas esenciales, tomando en cuenta que el 80% de los turistas realizan las reservas de paquetes turísticos a través de su celular.

La comuna tarijeña trabaja desde el 2015 con esta visión y su objetivo es tener los resultados dentro de dos años más, con un incremento de 48 mil a más de 80 mil visitantes, entre nacionales y extranjeros, en una temporada alta del turismo que se registra anualmente entre noviembre y marzo.

Te puede interesar:

Las necesidades

Más allá del turismo, en la ciudad de Tarija se afronta la carencia de servicios básicos en al menos 40 de los más de 100 barrios de la mancha urbana, como una problemática diametralmente opuesta.

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Edwin Rosas, admitió que existen muchas necesidades todavía y que no se resolvieron con la bonanza económica por la renta petrolera.

Vista del centro de la ciudad de Tarija

“Desafortunamente como suele suceder no se atendieron y ahora nos encontramos en una crisis con más del 50% de barrios que no tienen servicios básicos. Algunos tienen energía eléctrica, pero no tienen agua potable o gas domiciliario. Sin embargo, queda la esperanza de que se puedan resolver en poco tiempo”, afirmó Rosas.

Pese a todo, el optimismo tarijeño persiste para salir delante en este terruño que en 1807 fue anexado a la provincia de Salta (Argentina) y que después decidió incorporarse a la recién creada Bolivia, en 1826.

Lee también: