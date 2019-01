'Tal vez cometí errores, pero somos valientes, decididos, no cobardes', dice Evo

El presidente Evo Morales afirma que es "valiente" y no "cobarde". Recuerda que existieron otros mandatarios que renunciaban ante las dificultades y espera ganar con más del 70% de los votos las elecciones generales que tendrán lugar en octubre.

"Tal vez he cometido errores, pero sobre todo somos valientes, decididos, no somos cobardes como algunos presidentes que cada semana estaban renunciando. Aquí si tenemos que consultar algo, es al pueblo, no al imperio y no ha otros órganos internacionales", sostuvo en una concentración de organizaciones sociales en la ciudad de El Alto.

El jefe de Estado, que estaba acompañado de Álvaro García Linera, afirmó, en medio de risas, que "ser presidente y vicepresidente es para jóvenes, así como Evo, no tanto para Álvaro" y garantizó que tiene las "fuerzas" necesarias para gobernar el país por cinco años más.

"La derecha nos quiere meter miedo, nos quieren avergonzar del MAS, saben, debemos sentirnos orgullosos de nuestro instrumento político, orgullosos del MAS. Nosotros somos los nacionalizadores y la derecha son los privatizadores, ellos deben sentir vergüenza por privatizar las empresas públicas, haber regalado los recursos naturales, por eso son vende patrias", explicó el primer mandatario.

Enfatizó que no se puede "claudicar" ni "dudar" y reiteró que "lamentablemente algunos compañeros, no tienen cargo ni trabajo en el Estado, y se van a otro partido, pero aquí estamos por la patria, por las nuevas generaciones".

"Quiero decirles con sinceridad que nos sentimos con fuerza para acompañar al pueblo por cinco años más. Somos de un pueblo trabajador y honesto, algunos nos hacen quedar mal, pero son algunos, no el Estado mismo", remarcó Morales.