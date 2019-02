TSE ve innecesario debate sobre cambio de fecha de elecciones

La posibilidad planteada por el presidente Evo Morales de adelantar las elecciones para mayo de este año no será debatida por el Tribunal Supremio Electoral, al menos no en este momento, dijo el vicepresidente de esta entidad, Antonio Costas.

"Este es un debate innecesario al momento, nosotros vamos a llevar adelante en el mes de marzo, aproximadamente el día 20, una reunión nacional para coordinar con los tribunales electorales departamentales todo lo concerniente al proceso electoral, entonces es un debate innecesario anticiparnos al hacer un comentario al respeto", añadió.

De manera inicial, fue la Cancillería la que dio a conocer "la preocupación de bolivianos residentes en el exterior, principalmente Argentina y Uruguay, por la coincidencia de las elecciones del 27 de octubre con las fechas de las elecciones en los países donde residen".



Pero ahora "no podemos hablar de postergación o anticipación de la fecha de las elecciones porque no existe una convocatoria. La convocatoria virtualmente se llevará adelante 150 días antes del proceso de votaciones (...) y todo lo demás es una especulación, no tenemos ninguna nota oficial de ninguna instancia del Estado respecto a lo que significa los procesos en el extranjero", agregó Costas.

Entre tanto, la Cancillería, mediante un comunicado, remarcó que la coincidencia de fechas de los comicios impediría que los residentes bolivianos en el extranjero (Argentina y Uruguay) puedan ejercer su derecho a participar en el proceso electoral porque no existiría las condiciones logísticas necesarias para la instalación de los recintos electorales correspondientes para el proceso boliviano.

Por eso "se pone a consideración del TSE el análisis de las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en el proceso electoral de los bolivianos residentes en el exterior del país", cita el documento.

Cívicos rechazan modificación

El movimiento cívico del país rechaza la pretensión del Gobierno de prorrogarse y perpetuarse en el poder intentando modificar el calendario electoral con el adelantamiento o postergación de los comicios generales en nuestro país, “utilizando artimañas nefastas para la democracia”.

Ese fue uno de los puntos centrales aprobados en la reunión de los cívicos de Bolivia, que se celebró ayer en la capital cruceña. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, dio lectura al documento aprobado en la cita, de la que también participó la comisión de seguimiento y evaluación que se conformó el 17 de enero, luego de la reunión con los líderes políticos. /CD