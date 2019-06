TSE se reunirá con la UE; asegura que se cumplirán los plazos para elecciones

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, anticipó que la próxima semana existirá una reunión entre esa instancia y representantes internacionales en el país, entre ellos la Unión Europea (UE), para hablar sobre sus inquietudes respecto a la organización de los comicios generales de octubre.

"Confío en que la reunión que tendremos, estas dudas y su preocupación quedará satisfecha, porque existe el compromiso de cumplir con la agenda", dijo la autoridad ayer en entrevista con Cadena A.

Una carta del embajador de la UE en Bolivia, León de la Torre Krais, señala su "preocupación por las demoras que afectan ya seriamente la consecución de los objetivos que el propio TSE se ha marcado".

Video de la entrevista:

El vocal explicó que hasta ahora se priorizó las actividades de registro de votantes y aún no el sistema de conteo rápido, como advierte el organismo internacional. Sin embargo, garantizó que se cumplirá con el cronograma establecido.

"Gran parte de la agenda que tenemos con la UE y con la cooperación se está llevando adelante, estos otros detalles, concuerdo, se deben dar impulso, pero estamos en los plazos adecuados, todavía no estamos en la parte electoral, pero haciendo un esfuerzo entre ambas instituciones, podremos reencausar esta situación", acotó.

Costas concluyó señalando que "no he percibido que esté en riesgo la cooperación, he visto que existe la preocupación por dar dinamismo a lo que es la cooperación" y destacó que ahora ya no existen cargos acéfalos en el TSE.

Conoce más sobre el tema: