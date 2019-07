TSE rechaza la renuncia de Rodríguez a su candidatura como ‘vice’ por Bolivia Dice No

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, informó la noche del jueves que la sala plena rechazó la renuncia presentada por el candidato a la Vicepresidencia por Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez. La autoridad electoral tomó la misma determinación que en el caso del candidato a la Presidencia por PDC, Jaime Paz, quien también presentó su renuncia con anterioridad.

“En primer lugar, se tomó en cuenta las disposiciones de la Ley de Organizaciones Políticas, que indica que los resultados de las elecciones primarias son de cumplimiento obligatorio para organizaciones y alianzas, además, vinculantes al proceso electoral. Por tanto, en esta primera fase, no había la posibilidad de la renuncia anticipada. Completaremos esta primera fase con la presentación de las candidaturas el viernes”, explicó Costas, en una entrevista con Que No Me Pierda (QNMP).

La autoridad electoral dijo que se hizo una ponderación de los derechos políticos individuales y de las organizaciones políticas, porque de acuerdo con los sistemas electorales nacional, los candidatos a diputados plurinominales y autoridades supranacionales dependen de la votación que obtiene el candidato a presidente.

“No puede haber una formula incompleta, deber haber formula completa, por tanto, en el registro que tendrán que hacer el viernes, tendrán que presentarse quienes han estado conformando el binomio, más los candidatos que van a proponer las organizaciones políticas”, manifestó.

Sobre las críticas de los electores, Costas dijo que ‘nunca dijimos que no se podía renunciar’.

