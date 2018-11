TSE ratifica las primarias y no consultará al TCP sobre la repostulación

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó este viernes que por mandato de tres leyes llevarán adelante la organización de las elecciones primarias y confirmó que respecto a la repostulación de Evo Morales no enviará ninguna consulta al Tribunal Constitucional.

La presidenta del ente electoral, María Eugenia Choque dijo que "las preguntas que hemos estado escuchando de diferentes políticos, líderes en general es respecto a la realización de las primarias. Quiero decirles enfáticamente que tenemos un mandato para su realización fundamentado en las leyes 018 y 026, la Ley de Organizaciones políticas y el calendario. Son tres instrumentos que nos obligan a realizar las primarias. Así que van porque estamos en pleno proceso", aseguró.

En otros temas la presidenta no quiso referirse a su se tomará en cuenta la vigencia del artículo 168 de la Constitución aunque el vocal Idelfonso Mamani descartó cualquier posibilidad de trasladar una consulta al Tribunal Constitucional, afirmación con la que confirmó que será el TSE el que autorizará o no la postilación del binomio oficialista conformado por Evo Morales y Alvaro García Linera.

Un día después de la inscripción de binomios para participar en las elecciones primarias, candidatos y analistas cuestionan la celebración de los procesos internos en los partidos políticos porque significan una pérdida de tiempo y de recursos; además solo sirven para legitimar el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Desde el MAS justifican la elección porque profundiza la democratización partidaria.

“¿Primarias? No hay competencia interna. El padrón no es creíble. Es una dilapidación de dinero. En estas condiciones esas ‘elecciones’ no tienen ningún sentido. No se deberían realizar”, afirmó el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

Al respecto, el presidente del Senado, Milton Barón, del MAS dijo: “Las elecciones primarias están absolutamente justificadas, porque profundizan la democracia y promueven la participación en las decisiones internas de los militantes para elegir democráticamente a sus binomios”.

Barón cree que “es mucho más democrático elegir a los binomios en elecciones que mantener lo que antes se hacía, cuando los dueños y jefes de los partidos políticos, quienes ponían plata, eran los que individualmente tomaban las decisiones. Pero hoy no, porque serán los militantes los que con su voto van a elegir a sus binomios, eso nos parece más democrático”.

Analistas consultados observan improvisaciones en el proceso y, contrariamente a lo que dice Barón, consideran que habrá poco aporte a la democracia interna de los partidos, porque no enfrentarán a ningún rival y se puede evitar el gasto de Bs 27 millones en este proceso que se hace en el marco de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.