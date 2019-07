TSE pide 11 requisitos a postulantes legislativos y hay inscripción digital

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ayer sesionó durante todo el día en sala plena analizando el tema de las renuncias de candidatos, envió el instructivo para que los partidos registren a sus aspirantes en el que piden el cumplimiento de 11 requisitos. Asimismo se conoció el “protocolo de registro de candidatos” que ya prevé la sustitución de los mismos.

“No es tanto los requisitos, el problema del Tribunal (Supremo Electoral) es que están transgrediendo una norma tras otra, emiten una norma y luego arreglan con otra norma” censuró el candidato presidencial del Movimiento Tercer Sistema (MTS) Félix Patzi, cuando se refirió a los cambios que permite el TSE.

Se trata del instructivo TSE-PRES-SP-36/2019 en el que describen los 11 requisitos que van desde la nacionalidad hasta la residencia por dos años en un determinado territorio; al mismo tiempo, el documento hace referencia a los respaldos que se deben presentar y ahí surge el problema porque el artículo 34 del reglamento general de elecciones 2019 anula el respaldo del idioma para los candidatos; pero este nuevo instructivo lo restituye en su punto ocho.

En una anterior conferencia de prensa, el vocal Antonio Costas, explicó que no se podrá tomar examen a todos los candidatos y por esa razón se solicitó un certificado emitido por instituciones acreditadas por el ministerio de Educación o las entidades del Estado autorizadas.

La candidata a vicepresidente del PDC, Paola Barriga, también censuró los cambios que sufren los reglamentos e instructivos del ente electoral después que hicieron conocer supuestamente una docena de normas que regirían las elecciones. Recordó que por esas improvisaciones se produjeron varios vacíos en la Ley de Organizaciones Políticas.

La demanda

Pero de los 11 requisitos que pide el TSE el décimo será objeto de otra demanda de constitucionalidad, adelantó el candidato del MTS porque dijo que el derecho a ser electo debería ser universal y no circunscribirse a los funcionarios electos.

Este requisito establece que los candidatos deben presentar una carta o documento que acredite su renuncia ante instancias correspondientes en cumplimiento del artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Si bien no tenemos problemas con el binomio, por ahora, tenemos problemas con los candidatos a senadores o diputados, porque son funcionaros designados y no pueden ser candidatos si no renuncian, entonces se generó otro problema y estas personas van a acudir al Tribunal Constitucional porque ahí hablamos de discriminación”, explicó Patzi.

El protocolo

De igual modo, ayer se conoció la resolución TSE-RSP-ADMN Nº0227/2019, que es un protocolo de registro de candidatos, este documento fue aprobado en mayo de este año y publicado por el TSE. El documento contempla dos fases: la de registro de candidatos y sustitución de los mismos.

Se trata de un sistema digital y en la fase de registro de candidatos, el protocolo señala que los delegados acreditados podrán inscribir únicamente a los aspirantes al legislativo y hace énfasis en que el binomio ya está previamente inscrito.

“El sistema contendrá el registro de binomios presidenciales precargado. La habilitación o inhabilitación del binomio presidencial será aprobada por Sala Plena”, señala el punto 1.3. del documento.

Pero en la etapa de sustitución de candidatos, el mismo oficio refiere que: “La sustitución solo puede ser realizada si el candidato se encuentra en las listas firmadas y entregadas al TSE”.