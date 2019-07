TSE no contrata todavía a empresa que estará a cargo del cómputo de sufragios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) todavía no ha contratado a la empresa que se encargará del cómputo de votos y la transmisión rápida de actas del proceso electoral del 20 de octubre. Esa decisión se la tomará en sala plena los siguientes días y se desconoce si la firma será contratada por licitación o invitación directa. Además, la instancia descarta indagar el origen de los presupuestos de campaña en plena carrera proselitista. Ese trabajo lo hará 60 días después de los comicios.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, garantizó ayer la transparencia y eficiencia en el trabajo de transmisión rápida de actas y el cómputo de votos. Desconoce si se contratará vía licitación una empresa que haga este trabajo y si accede lo decidirá la sala plena los próximos días.

“Eso depende de sala plena. Nosotros garantizamos, y en eso quisiera que nos ayuden, la transmisión rápida de actas, que es parte de los talleres, también el sistema de cómputo oficial que se realiza en los tribunales departamentales. Aún no sabemos la empresa porque eso es parte de la decisión (de sala plena), pero tanto el sistema de transmisión rápida de actas como el sistema de cómputo están garantizados, porque es parte de nuestra responsabilidad”, detalló Choque.

Sistema de conteo

Luego del conteo en cada recinto electoral, las actas son enviadas vía digital a los tribunales electorales departamentales. Este proceso es rápido y, prácticamente, son fotografías de las actas que son transmitidas de manera segura. A partir de ese proceso, se va conformando el cómputo de sufragios, que por lo general se publica en la página digital del ente electoral a partir de las 20:00 del día de votación.

Todo este trabajo lo realiza una empresa especializada en transmisión rápida y cómputo de votos, que por ahora no fue contratada por el TSE. Choque insistió que esta decisión se la tomará en sala plena y que no hay plazos específicos.

La Unión Europea (UE) financia proyectos de asistencia técnica en favor de la calidad del proceso electoral; tal es el caso del fortalecimiento de los sistemas de cómputo, a través de una campaña de información sobre el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cómputo y proclamación de resultados definitivos, y el desarrollo de software para obtener la certificación ISO.

El organismo internacional, hace unos días, observó, mediante una carta, “demoras” en la realización del proceso electoral. Choque negó esa declaración y dijo que se está cumpliendo el calendario electoral.

El senador Edwin Rodríguez, que es candidato a la Vicepresidencia por Bolivia Dice No, lamentó que el TSE no haya contratado a una empresa para esta etapa del proceso. “Recordemos que varios técnicos expertos en cómputo renunciaron o fueron obligados a renunciar”, recordó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), confía en el trabajo de los vocales y pidió a la oposición menos presión para que puedan trabajar en el proceso electoral.

Indagación de fondos

Sobre la investigación del presupuesto que tiene cada partido político para campaña, Choque informó que las organizaciones entregarán sus estados financieros 60 días después de la jornada de votación, que será el 20 de octubre. A partir de ese día -dijo- se podrá hacer una indagación del origen y uso de los recursos.

“60 días después de la elección, las organizaciones políticas tienen la obligación de presentarnos sus estados financieros sobre sus ingresos y egresos que realizaron durante el proceso electoral, así lo establece la norma”, remarcó la presidenta del TSE.

A Choque se le insistió si el ente electoral indagará el dinero de los partidos en pleno proceso, y la funcionaria respondió: “Insisto, 60 días después de las elecciones. Las organizaciones políticas tienen la obligación de presentarnos sus estados financieros de ingresos y egresos”.

Algunos frentes dieron a conocer los montos que estiman utilizar durante el proceso electoral. El Movimiento Al Socialismo (MAS) presupuestó Bs 2 millones, informó el vicepresidente del partrido; Bolivia Dice No registró $us 1,5 millones; Comunidad Ciudadana tiene un presupuesto de $us 7,5 millones; Movimiento Tercer Sistema (MTS) Bs 5 millones y UCS Bs 4 millones, entre otros.