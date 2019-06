TSE insta a jóvenes a votar para no sufrir sanciones

Los jóvenes que cumplan 18 años, antes del 20 de octubre, cuando se lleven a cabo las elecciones generales, que no se registren al padrón electoral y no voten, además de ser sancionados con una multa pecuniaria y restricciones para realizar transacciones bancarias, al no tener la boleta de sufragio, no podrán hacer depósitos en el sistema bancario para inscribirse a las universidades.

Así lo manifestó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque. “Los jóvenes no van a poder hacer trámites para el ingreso, por ejemplo a la universidad. Se supone que uno adquiere la mayoría de edad, a partir de los 18 años”, dijo a autoridad electoral.

Según la Constitución, el sufragio es “secreto, libre y obligatorio” y que “se ejercerá a partir de los 18 años cumplidos”. La Ley del Órgano Electoral establece sanciones y multas por inasistencia de jurados a las mesas de sufragio y de electores al acto de votación en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato de alcance nacional”.

Al momento de votar, el ciudadano boliviano recibe un certificado de sufragio que es exigido, principalmente para actividades como transacciones bancarias /MAM