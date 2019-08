TSE dijo ser incompetente para tratar denuncia contra BDN

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se declaró incompetente para tratar la denuncia interpuesta por la diputada de Unidad Demócrata (UD), Fernanda San Martín, en contra de la alianza Bolivia dice No (BDN), por vulnerar la Ley del Régimen Electoral.

“El TSE ha rechazado la competencia, aduciendo que no tendría la competencia y que debería ser el Tribunal Electoral Departamental (TED) cruceño el que tiene la competencia para tratar el asunto y el TED ha hecho exactamente lo mismo, ha rechazado su competencia”, informó San Martín a ANF.

La legisladora presentó el 11 de junio una denuncia ante el TSE, en la que solicitaba la cancelación de la personería jurídica de la alianza de Bolivia Dice No, debido a que Rubén Costas, uno de los miembros de esta organización, habría comentado sobre las encuestas de opinión, acción que está prohibida en la Ley del Régimen Electoral.

En dicha solicitud, la Diputada explicaba que, el 7 de junio, Costas declaró a la prensa nacional respecto a una de las entonces recientes encuestas que colocaba al candidato de CC, Carlos Mesa en el puesto 27. Por ese ello, Santa Martín solicitó, a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, sancionar a esta fuerza política, liderada por el senador y candidato a la presidencia Oscar Ortiz.

Tras enterarse, la anterior semana del rechazo tanto el Tribunal Supremo como en el departamental, la Diputada insistirá, en los próximos días, con la denuncia nuevamente en el TSE y le recordará que es la entidad para analizar las faltas electorales. Asimismo, dijo que no descarta iniciar un proceso en contra de esa entidad por incumplimiento de deberes.

“Voy a volver a presentar ante el TSE haciendo la denuncia y además haciendo recuerdo que ellos como TSE son los encargados de tener la competencia de administrar y sancionar todas las etapas del proceso electoral. ¿Cómo es posible que el TSE no tenga competencia en la que el infractor participa dentro de las elecciones generales?”, cuestionó San Martín.

Para la legisladora, el TSE no quiere ni siquiera dar curso a la denuncia para no perjudicar la candidatura de Bolivia dice No, la cual -a su criterio- ayuda a dispersar el voto de la oposición y así le resta apoyo a Mesa, quien es “el único que tiene la posibilidad de hacerle frente al presidente Evo Morales”, indicó.

“Es una demostración más que el TSE está protegiendo la candidatura de Bolivia dice No, de Oscar Ortiz, porque definitivamente tiene una alianza con el MAS y al TSE no le interesa sancionar aquello ya que va en contra de la candidatura de Ortiz”, aseguró.

El responsable político de BDN, Vladimir Peña, dijo desconocer oficialmente de la denuncia y declaró que San Martín responde a los intereses de Comunidad Ciudadana.