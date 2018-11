El Tribunal Supremo Electoral (TSE) considera "mínimo" el número de solicitudes de renuncia o anulación del registro de militancia, presentadas esta jornada tras el escándalo por inscripciones "truchas" a las organizaciones políticas. Las autoridades deslindaron responsabilidades y señalan que es la justicia ordinaria la que debe iniciar cualquier acción legal.

"Nosotros hemos recibido alrededor de 100 solicitudes de anulación y renuncia, entendemos que esta cantidad es mínima, son más de un millón que están publicados en internet, son 100 o algo más que han llegado en este momento, que indican que no es su firma y están reclamando", dijo en conferencia de prensa el vocal Idelfonso Mamani.

Explicó que actualmente son 1.1 millones de partidas habilitadas para la consulta y que aún queda otro millón que todavía es verificado, razón por la cual algunas personas que no figuran como inscritas, quizá lo hagan hasta el 13 de diciembre, fecha en la que deberá estar consolidado el padrón.

"Entendemos que hay una irregularidad que corresponde investigar, nosotros no lo vamos hacer, sí la justicia ordinaria (...) Quien puede reclamar sobre la firma, si es de él o no, es solo el ciudadano. Debe investigarse si el ciudadano dice que no se ha registrado, corresponderá a la justicia ordinaria porque son delitos", acotó la autoridad electoral.

Conferencia de prensa del vocal del TSE:

La polémica se desató desde ayer, cuando el ente electoral habilitó las consultas de la población para ver si está o no registrada como militante de cara a las inéditas elecciones primarias de enero de 2019. Se descubrió que muchos ciudadanos están inscritos sin su consentimiento ni conocimiento.

"El registro debe se absolutamente voluntario porque el ciudadano otorga los datos, pone su firma y huella, sin embargo, puede que organizaciones políticas no hicieran hacer llegar libros con nombres de personas que no se registraron, entonces corresponde que los ciudadanos reclamen ese extremo", acotó Mamani.

Manifestó que también existen casos en lo que algunas personas se inscribieron o fueron inscritas a una y otra organización política, razón por la que solo es válido el último registro realizado

"Hasta el 13 de diciembre tendremos el padrón consolidado, el publicado corresponde a todas las organizaciones políticas desde 1991. El efecto de la anulación quiere decir que la situación vuelve al estado anterior, que esa persona no tiene ningún registro", detalló el titular.