TSE dice que no tiene competencia en la denuncia contra el MAS por difusión de encuesta

La noche de este lunes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se refirió a la denuncia presentada por el diputado José Gutiérrez Vargas contra el MAS, esto por la difusión de estudios de opinión. “La denuncia realizada no versa sobre las candidaturas para las elecciones primarias que se encuentran en actual curso”, afirma, según se lee en el comunicado difundido por la entidad electoral.

El documento también explica que la Sala Plena del TSE "no tiene competencia para pronunciarse ante denuncias de estudios de opinión que no estén vinculados con el proceso de Elecciones Primarias, y que por tanto no corresponde realizar la fiscalización".

La denuncia fue planteada por la difusión de una encuesta de "intención de votos" favorable al presidente Evo Morales. Exigía que, tal como sucedió con Unidad Demócrata (UD) en el Beni en 2015, cuando se le anuló su personería jurídica; ahora se saque de carrera al oficialismo, en el marco del parágrafo III, del artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral.