TSE dice que no actuará bajo presiones y analiza los escenarios para 2019

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realiza progresivamente el trabajo para encarar las elecciones generales de 2019. Anticipan que no actuarán bajo presiones de ningún bando, pese a la existencia de voces que les exigen hacer respetar los resultados del referendo del 21F.

"Nuestro principio inequívoco es la legalidad, esa es la única garantía para no equivocarnos, apegamos todas nuestras acciones y decisiones a la Constitución y las Leyes, no puede ser de otra manera, no podemos decidir bajo ningún tipo de presión, pero eso es un lugar común que vamos a asumir plenamente", dijo el vicepresidente de esa instancia, José Luis Exeni en entrevista con EL DEBER.

Activistas hoy reorganizan un plantón para reivindicar el 'Bolivia dijo No', en referencia a la consulta de 2016 que rechazó que el presidente Evo Morales vuelva a ser candidato para los próximos comicios; aunque después quedó habilitado por una decisión judicial.

"Este tema (del 21F) todavía no lo hemos tratado en Sala Plena, tendríamos que considerarlo de acuerdo a un informe jurídico que está a consideración de Sala Plena y en base a eso veremos diferentes escenarios", agregó el vocal electoral.

Exeni adelantó además que posiblemente en enero salga la convocatoria para los comicios de generales, que tendrían lugar en octubre de la próxima gestión. "Lo que establece la norma es que nosotros hacemos la convocatoria 150 días antes de la elección, entonces, si pensamos en una elección prevista para octubre, la convocatoria la haríamos en enero", aseveró.

Consultado nuevamente sobre los resultados del 21F, el vicepresidente del TSE reiteró: "El análisis jurídico es sobre escenarios respecto a las próximas elecciones, no lo hemos visto todavía y lo analizaremos cuando Sala Plena asuma una decisión sobre el tema".

"Cada elección es siempre difícil, novedosa, el contexto que existe, hay elecciones muy polarizadas, creo que el proceso electoral más difícil que hemos tenido ha sido el referendo revocatorio de 2008, en un ambiente muy polarizado", concluyó Exeni.