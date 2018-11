El Tribunal Supremo Electoral hará lo que diga la Ley de Organizaciones Políticas. Y la ley no dice nada sobre la existencia de un solo binomio por partido para las elecciones primarias.

Luego de que este miércoles nueve frentes presentaran a sus postulantes a candidato a presidente y vicepresidente, solo una pareja por fuerza política, surgieron voces que piden la anulación de los comicios, arguyen que el proceso costará 27 millones de bolivianos y que si un binomio no tiene competencia dentro del partido, no tiene sentido gastar dinero en esa votación.

Consultado por EL DEBER, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral Antonio Costas descartó que se vaya a considerar la suspensión de las elecciones del 27 de enero. "La ley no establece ninguna consideración al respecto", indicó y dijo que los comicios deben llevarse a cabo independientemente de cuántos binomios se inscriban por partido.

El acto de votación bien podría reemplazarse por uno de aclamación, ya que incluso si hay mayoría de votos en blanco o nulos basta con un solo voto a favor del binomio para que éste represente al partido en las elecciones generales. "Gana el binomio con los votos que obtenga, no existe un mínimo", dijo Costas y agregó que "un solo voto a favor es suficiente".

Versiones

En redes sociales, analistas y actores políticos debaten sobre la utilidad de los comicios. Para algunos, es un gasto absurdo porque no hay más de un binomio en ningún partido. Para el Movimiento Al Socialismo, el proceso profundiza la democracia.

Uno de los que los cuestiona es el candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa: “¿Primarias? No hay competencia interna. El padrón no es creíble. Es una dilapidación de dinero. En estas condiciones esas ‘elecciones’ no tienen ningún sentido. No se deberían realizar”, escribió en Twitter.

En esa misma red social, el presidente del Senado, Milton Barón le respondió: “Las elecciones primarias están absolutamente justificadas, porque profundizan la democracia y promueven la participación en las decisiones internas de los militantes para elegir democráticamente a sus binomios”.

Para Barón, militante del Movimiento Al Socialismo "es mucho más democrático elegir a los binomios en elecciones", aún cuando no haya opción a elegir.