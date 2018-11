TSE aprueba dos alianzas y dice que irá a fondo con los binomios

La Sala Plena del Órgano Electoral aprobó la tarde de ayer las dos alianzas registradas: la del FRI de Carlos Mesa con SOL.bo del alcalde paceño, Luis Revilla; y la conformada por UN de Samuel Doria Medina y Demócratas, del gobernador cruceño, Rubén Costas.

Además, tras la denuncia del expresidente Carlos Mesa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que esta semana no emitió ningún reglamento y, sin referirse al caso específico del exmandatario, expresó que antes del 8 de diciembre cada vocal analizará si los binomios cumplen con la Constitución y las leyes.

La consideración del caso específico de las alianzas comenzó a las 17:00 y terminó pasadas las 19:00.

El expresidente Mesa tenía observación sobre la fecha de un documento que había presentado para conformar su alianza. Mientras tanto, la alianza entre Doria Medina y Costas tenía un problema por similitud de colores en su logotipo con un partido ya existente. Se reportó el problema a los interesados.

El candidato por la coalición Comunidad Ciudadana presentó un documento notariado en el que explicaba las dudas. Mientras que Bolivia dice No cambió los colores. Ambas alianzas lo hicieron en los plazos señalados, por lo que el TSE decidió, sin mucha discusión, su aprobación.

Entre los requisitos estaban documentos como la solicitud de registro de alianza firmada por los representantes legales de las organizaciones políticas, actas notariadas que reflejaban la decisión y autorización de alianza de las organizaciones políticas, emanadas de sus máximas instancias internas de decisión.

Un acta de la reunión constitutiva de la alianza, un documento regulador de la alianza, el mismo que contendrá con la ase programática de la alianza, causales y procedimiento de disolución, estructura orgánica mínima, atribuciones y nómina de la directiva de la alianza, derechos y obligaciones de cada una de las organizaciones integrantes y el programa de gobierno o plataforma.

Por otra parte, Mesa, a través de la red social Twitter y su abogado Carlos Alarcón, denunciaron el jueves que el TSE ya habría tomado la decisión de habilitar a Evo Morales para la reelección, porque en el reglamento específico para las elecciones primarias y en una resolución conocida ayer no se mencionan los artículos de la Constitución Política del Estado, específicamente el 168 y el 234 que establecen los requisitos y las limitaciones para postularse a la presidencia y vicepresidencia.

La vocal Dunia Sandóval señaló, en primer lugar, que lo que se publicó el jueves no es un reglamento ni una resolución, “sino una lista de documentos que se pedirá a los binomios”.

Por lo tanto, complementó que “cada vocal hará un análisis completo de la Constitución y las leyes sobre cada binomio que se esté presentando”.

De hecho, el artículo 38, numeral II, avala esta facultad porque señala que “la Secretaria de Cámara y la Dirección Nacional Jurídica del Tribunal Supremo Electoral verificarán que los binomios presentados cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y la ley”.

La presidenta de diputados, Gabriela Montaño, comentó que Mesa y sus abogados no son ejemplo de “hombres de derecho” y complementó que “deberían estar explicando al país por qué en su momento no obraron con la rigurosidad técnica con Camargo Correa y por qué ahora se hacen los grandes hombres de derecho, cuando en su momento eran autoridades que no pudieron cumplir con la norma”.

Mientras Demócratas insistió en el pedido de anular este reglamento, el MAS aseguró que el artículo 168 ya está eliminado desde la ley de partidos.