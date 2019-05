Suxo dice que críticas a su cargo de embajadora ‘no tienen sentido’

La ahora embajadora de Bolivia ante la república de Austria, y concurrente ante Eslovaquia, Hungría y Croacia, Nardy Suxo, afirmó hoy que las críticas de la oposición a su designación "carecen de sentido" y les pidió asesorarse antes de hablar.

"Ese reclamo viene de siempre. No me referiré a nada de lo que dice la oposición porque no tiene sentido, me apena que no conozcan, que no se hagan asesorar sobre lo que es una representación diplomática, siempre lo más importante es llevar en alto el nombre del país", dijo en entrevista con radio Compañera.

En la víspera la Cámara de Senadores aprobó en sesión reservada que la exministra de Transparencia asuma nuevamente una representación diplomática. Antes fungió como representante del país ante la ONU en Ginebra.

"Había recibido la invitación hace algún tiempo, pero todo conlleva un tiempo, la aceptación y todo eso. Ya he presentado mi plan de trabajo ante el Senado y ahora hay que ejecutarlo en bien del país", contó Suxo.

La autoridad, que en su momento pugnó por ser electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que no sabe cuándo partirá, pero adelantó que entre su labor estará "activar los mecanismos de consultas políticas, la firma de tratados y convenios entre estados".

