Rogelio Ortúzar, fiscal paraguayo, que se encontraba de paseo por Bolivia y se dirigía hacia Potosí denunció en las redes sociales que a su paso por la ciudad de Oruro se negaron en venderle gasolina para continuar su viaje a bordo de su motocicleta.

La molestia de Ortúzar y su indignación por lo sucedido lo motivaron a recomendar a las personas extranjeras no visitar Bolivia para evitar malos tratos, como el que presuntamente le tocó afrontar en dos estaciones de servicios de Oruro.

“Estoy en Oruro, no me quieren cargar combustible, tengo que llegar a Potosí, estoy en motocicleta, hay otra persona de nacionalidad chilena a quien no le quieren cargar gasolina. Es una vergüenza el trato que le dan los bolivianos a los extranjeros, triste pero real, así no se puede venir a este país, le recomiendo que no vengan”, denunció Ortúzar.

Respuesta de la ANH

La denuncia del fiscal paraguayo en las redes sociales no tardó en llegar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que a través de un comunicado informó que el percance que sufrió la persona extranjera fue ocasionado por una falla administrativa del surtidor Excel Norte en Oruro.

“Se trata de un hecho aislado, que se originó en un error administrativo en la estación de servicio, y apenas fue puesto en conocimiento de la ANH fue solucionado proveyendo del combustible requerido por el afectado de manera inmediata garantizando su desplazamiento por el territorio nacional”, señala uno de los puntos del comunicado de la ANH.

En el segundo punto de la ANH establece que se decidió suspender de forma temporal el funcionamiento del surtidor señalado, en tanto se establezcan responsabilidades y se apliquen sanciones correspondientes.

Además, recuerda que la venta de combustibles a motorizados con placas extranjeras está garantizada las 24 horas del día, al precio establecido por la ANH, y recomienda a las personas afectadas denunciar cualquier irregularidad al número 720-72300.

Lastimosamente 1) no todos pueden acceder a los teléfonos de Eduardo Montes ni del ministro de la @ANHBOLIVIA 2) no todos tienen roaming internacional para llamar y gastar dinero en eso 3) no en todos los lugares hay gasolineras del gobierno @YPFB_corp (8) — Rogelio Ortuzar (@rogelioortuzar) 2 de mayo de 2019