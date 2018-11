Surgen reclamos en redes por 'militar' en partidos a los que no se registraron

Con denuncias de registros fraudulentos, usuarios en redes sociales denunciaron que aparecen militantes en las distintas siglas políticas habilitadas para las elecciones nacionales de 2019, sin haberse inscrito. La denuncia surge luego que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) habilitó la aplicación para verificar la militancia en línea.

La aplicación 'Yo Participo', con el registro preliminar de la militancia de las organizaciones políticas, a fin de que la ciudadanía consulte si está o no inscrita en alguna de ellas. Para el registro se debe verificar en: https://yoparticipo.oep.org.bo/

Sin embargo, usuarios de las redes demostraron su desconfianza como se evidencia en los post que siguen a continuación:

De acuerdo al informe del OEP, el Reglamento también ofrece la posibilidad de que las personas registradas como militantes renuncien a esta condición. Se habilitaron dos formularios que se encuentran disponibles en la aplicación 'Yo Participo': el primero es el Formulario de Renuncia para aquellas personas que registraron su militancia de forma voluntaria; y el segundo es el Formulario de Anulación de Registro de Organizaciones Políticas, que podrá ser usado por las personas que hubieran sido inscritas sin su conocimiento.

Otra de las afectadas es la especialista en tecnología y sociedad, Eliana Quiroz, también expresó su indignación: "Resulta que soy militante de un partido Alianza Social Patriótica, según https://yoparticipo.oep.org.bo. Nunca he militado en ninguna organización política, nunca y no me interesa hacerlo. Esto es un delito: suplantación de identidad. Qué abuso!".

También existe denuncias en sentido contrario, es decir personas que se inscribieron a un partido y figuran sin militancia política.

El Órgano Electoral Plurinacional informó que hasta el 13 de diciembre se publicará el padrón de militantes consolidado "con todos los registros" que se encuentran en proceso de revisión.