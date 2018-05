Existe una acusación concluyente del presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Oruro, Teodoro Chambi Juaniquina: los talleres de Oruro no tienen la capacidad técnica de confeccionar las mochilas escolares que requería la Alcaldía en 2016 y, de hecho, los productores locales no se presentaron a esa convocatoria edil; por tanto, la única explicación que tiene él es que los morrales hubiesen sido elaborados en China.

La denuncia de Fedemype Oruro puede complicar la situación del alcalde Édgar Bazán y de los contratistas, dado que hasta ahora solo había un lote de las 91.498 mochilas por supuesto sobreprecio y por ser importadas en lugar de ser productos nacionales.

“Nunca se hicieron esas mochilas en Oruro, ninguna unidad productiva tuvo algo que ver”, acusa el dirigente. Una posibilidad remota es que los lotes de bolsos sin observar hubiesen sido fabricados en otra parte de Bolivia, pero, según Chambi, eso también ya se habría sabido en Oruro.

Los antecedentes del caso

El caso se remonta a 2015: entonces, la Alcaldía orureña decidió implementar el programa Mi carpeta, que consistía en la entrega de una mochila a cada estudiante de Oruro. En 2016 se entregaron en total 91.498 mochilas a los ciclos inicial, primario y secundario por un monto de Bs 7.460.750. Para los escolares de inicial fueron 12.409 mochilas, 40.180 para primaria y 38.909 para secundaria.

Hasta antes de que Fedemype desvele estos nuevos indicios que comprometen a los tres lotes y no solo a uno, no existía observación a las mochilas entregadas para los niveles inicial y secundaria: en inicio, el problema que originó el proceso fueron las 40.180 de primaria y las observaciones eran dos: la procedencia, es decir, su importación de China; y un supuesto sobreprecio.

Según la convocatoria, que se enmarca en el programa de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), las mochilas debían ser de fabricación nacional y fueron cotizadas a Bs 80 cada una. Según los primeros denunciantes, averiguaron que el precio unitario de cada mochila puesta en Bolivia era Bs 32 y, por tanto, se cree que hay un sobreprecio de Bs 48 por mochila, lo que representa un daño global de Bs 1.928.640, que es por lo que acusan los concejales.

Pero, según el razonamiento de Chambi y de acuerdo con el Documento Base de Contratación (DBC), había un plazo de 29 días para la confección de 52.589 mochilas (para los niveles inicial y primaria) y eso implicaba que se debía producir desde cero unas 1.813 por día; eso hubiera significado que todos los talleres existentes en el departamento hubiesen sido contratados, pero no, no sucedió. Chambi no dijo cuántos talleres hay en Oruro, pero aseguró que su gremio es pequeño y que se hubiese sabido quién recibió un “contrato mayúsculo” como ese, pues los talleres, cuando tienen mucho trabajo en plazos tan cortos, tercerizan para poder cumplir, más si solo son 29 días.

Al respecto, antes de ser detenido, el alcalde Bazán se desmarcó de la responsabilidad de haber incumplido la cláusula del contrato municipal que obligaba a que las 91.498 mochilas fuesen producidos por empresas nacionales. “El alcalde no ha cometido ningún delito. El que ha incumplido el contrato es el adjudicatario de mochilas, Marco Murillo, a quien hemos iniciado la querella por incumplimiento de contrato al traer mochilas chinas, en vez de fabricar mochilas en Bolivia”, informó.

La Fiscalía ampliará el caso

El fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha, confirmó que ya conoce de la denuncia de Fedemype y que por eso estaban esperando la conclusión de la audiencia cautelar de Bazán. Rocha ampliará su investigación a todo el lote.

Explicó que ya solicitó los documentos legales a la Aduana para verificar la nueva acusación y admitió que Oruro no tiene los talleres suficientes para confeccionar esa cantidad de material.

Chambi recordó que en el caso de las mochilas para los estudiantes de secundaria, el cumplimiento era más complicado: se pidió 38.909 unidades, pero en solo 10 días, no en 29.

Eso significaba la fabricación de 3.890 mochilas cada día: es decir, cuadruplicar el esfuerzo de producción en toda la región respecto al otro pedido de 52.589 unidades en 29 días. “No creo que exista en Bolivia un taller que tenga esa capacidad, porque además se requiere de ‘máquinas pesadas’. En Oruro solo hay tres talleres que tienen esa maquinaria, pero no podrían hacer casi cuatro mil mochilas cada día”, dijo.

Para él, por la capacidad de producción de Oruro y por los plazos tan cortos que fijó la comuna, es como si el DBS del contrato hubiese sido pensado para dejar fuera de la competencia a las fábricas nacionales e importar.

Para el concejal David Choque esa relación de hechos que denuncia Fedemype puede deberse a que Bazán encargó las mochilas antes de lanzar la convocatoria y que puso plazos cortos porque ya tenía conocimiento de que esos morrales estaban en camino.

El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, se sorprendió con la nueva acusación y dijo desconocer todos los datos: “Vamos a revisar todo”, dijo.

Los otros materiales

Según la convocatoria, no solo se mandó a comprar mochilas, estas debían contener 14 tipos de útiles escolares: cuaderno anillado de 50 hojas, hojas de carpeta, hojas bond tamaño oficio, archivador rápido, bolígrafos de tres colores, lápices de colores, borrador de gomas, marcadores de agua, estuche geométrico, pegamento en barra, pegamento líquido y plastilina.

Para la provisión del material eran seis proponentes y entre ellos estaban los adjudicatarios de las mochilas, Edwin Flores Mamani, Marco Murillo Tapia y la Asociación Accidental de Confección Industrial, Ram Asociados; el 13 de noviembre de 2015 descalifican a tres empresas por los montos que pedían y los proveedores ahora cuestionados sellaron el acuerdo.

Con el informe de la comisión, el 16 de noviembre de 2015 Jaime Salazar Claros firma la resolución y solo adjudica las mochilas y deja en el limbo los útiles y para los que se contaba con 6.837.839 bolivianos. La provisión de los materiales, según los concejales, fue otra licitación que sería la 052/2015.

Entre las 91.498 mochilas y los 14 tipos de útiles suman un total de Bs 14.298.589.