Surge denuncia por estafa en días previos a la elección en el Comité

En vísperas de la elección de una nueva directiva en el Comité pro Santa Cruz, el candidato a la segunda vicepresidencia y presidente del colegio de Arquitectos, Mario Aguilera Cirbián, rechazó la denuncia por estafa agravada que hizo pública Óscar Crespo Eid, uno de los inversionistas del proyecto inmobiliario Eternyland, en el Urubó, que se comercializó entre 2015 y 2017, pero que no registró ningún avance y no llegó a materializarse.

“Se pretende reingresar una denuncia contra mi persona, ya resuelta en 2017. Se me denunció y acusó por trabajar para una empresa desarrolladora que me contrató como arquitecto. Fui responsable del diseño arquitectónico. Pero no socio. Eso se resolvió en el juzgado”, aseguró Aguilera, que considera que el caso sale a relucir por la “coyuntura electoral del Comité”.

Eternyland, se comenzó a promocionar en septiembre de 2015, consistió en la construcción de condominios, un parque temático y un hotel resort, con una inversión de $us 43 millones en seis años. Los interesados podían adquirir terrenos entre 600 y 1.500 metros cuadrados. Son 16 personas que el 15 de febrero de 2017 formalizaron su denuncia por estafa agravada, tráfico de tierras y asociación delictuosa.

“Este señor estafó más de $us 3 millones pero sigue impune porque tiene contactos. No se puede decir que el caso está resuelto porque todavía no hay una sentencia, estamos en periodo de imputación. Invertí $us 90.000 porque él, como presidente de los arquitectos, presentaba el proyecto”, manifestó Crespo.

Aguilera reconoce que hizo las presentaciones del proyecto, pero asegura que no alentó a nadie a invertir. “No fui socio, representante legal o gerente de la empresa”, afirmó. Ratifica que ve una guerra sucia detrás de esta denuncia, ante la cercanía de las elecciones este 2 de febrero, aunque no da nombres. “No voy a actuar de manera irresponsable (dando nombres)”, añadió.

El abogado de Crespo, Sergio Lazcano, adelantó que solicitarán ante el Ministerio Público en La Paz la ‘reincorporación’ del denunciado dentro del caso.

Aguilera tiene 24 proclamaciones y cuenta el apoyo de las 15 provincias. Forma parte de la plancha de Luis Fernando Camacho, vicepresidente con licencia del Comité, y que se perfila como favorito este sábado.