La ciudad de Sucre es sede del segundo congreso nacional de las plataformas ciudadanas del 21F, evento en el que buscan consensuar las medidas de presión que ejecutarán en Bolivia para que el presidente Evo Morales acepte el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 y decline en su intención de volver a postular a un nuevo mandato.

De acuerdo con información publicada por el diario Correo del Sur, el congreso inició con una oración, un minuto de silencio en homenaje a los cocaleros muertos en los conflictos registrados en La Asunta (Los Yungas-La Paz) y la entonación del himno nacional.

El encuentro se declaró abierto para los diferentes sectores de la sociedad, que incluye a partidos de oposición; además que se abrió una sección de invitados especiales para académicos, cívicos y líderes de opinión, a los que se cursó invitación, tal es el caso del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, los periodistas Amalia Pando y Andrés Gómez, y el abogado William Bascopé.

Hasta ayer, se tenía el registro de que al menos unas 15 delegaciones de diferentes plataformas de Santa Cruz, Cochabamba, Orinoca, entre otras, ya se encontraban en la capital de Chuquisaca prestas para empezar con el congreso.

Entre sus invitados están personalidades con pasado político como Carlos Borth, ex senador de Podemos, la agrupación política de Tuto Quiroga; Gustavo Pedraza, ex ministro de Carlos Mesa; Iván Arias, ex viceministro de Tuto, entre otros.

Se tiene previsto que el congreso de las plataformas ciudadanas emita sus conclusiones a las 17:00. Activistas no descartan un paro nacional, entre las medidas de presión que se puedan asumir en la cita.

Las plataformas tuvieron su primer congreso el 30 de junio, en Cochabamba, en el que declararon "dictador" al presidente Morales.