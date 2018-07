Sube la tensión en sectores afines al MAS y las plataformas del 21F

Para los militantes y autoridades del MAS, la postulación de Evo Morales en 2019 es inminente. Así lo afirmaron el jefe de bancada del MAS David Ramos, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi; y "hasta las wawas lo saben", a decir de la diputada Valeria Silvia Guzmán.

Las declaraciones, subieron de intensidad luego que I congreso Nacional De Plataformas y Colectivos Ciudadanos a Nivel Nacional, realizado en Cochabamba, declaró a Morales 'dictador', dio plazo hasta el 6 de agosto para que el Órgano Electoral rechace la candidatura, y organicen una marcha rumbo a La Paz el 10 de octubre, Día de la Democracia.

Al respecto, el abogado constitucionalista Carlos Hugo Molina, aseguró que Morales “es un candidato imposible” porque no cumple las condiciones y previsiones formales de la Constitución.

“He usado una metáfora, la del candidato imposible: Un niño no puede ser candidato, un difunto no puede ser candidato, alguien que no cumple las condiciones constitucionales formales, tampoco”, dijo según Erbol.

Piden el binomio Evo-Álvaro

Para Ramos la realidad es distinta. El MAS con Evo están habilitados porque cuatro artículos de la CPE que lo impedían fueron declarados inaplicables por el Tribunal Constitucional, en base al Pacto de San José de Costa Rica, de la reelección como derecho humano.

Aunque, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte Interamericana y al Comité Jurídico Interamericano el informe final que la Comisión de Venecia que sostiene, entre otros puntos, que la reelección no es un derecho humano.

Por su parte, el ejecutivo de la COB, garantizó “un total respaldo a la repostulación” y dijo que los trabajadores van a garantizar el denominado proceso de cambio en el país.

Los cocaleros también se pronunciaron. La federación de cocaleros de Chimoré, emitió un voto resolutivo que elige a Álvaro García Linera como candidato a la vicepresidencia y anticiparon similares pronunciamientos de otras organizaciones del Chapare y del resto del país.



El Gobernador de Chuquisca, Esteban Urquizu dijo: "Al decir que él (Evo Morales) es un dictador, la derecha quiere llevar a desestabilizar al presidente".

Activistas en las provincias y los barrios

La activista de Resistencia Femenina, Alejandra Serrate, manifestó que tienen por objetivo llevar el activismo a los barrios, por esto es que cada semana visitan las zonas periféricas; el pasado miércoles visitaron Pampa de la Isla.

"El descontento se intensificó, la gente nos habla de su molestia por el viaje al mundial, el Vaticano, la represión en la UPEA; nosotros le explicamos lo importante para la democracia de defender el voto", señaló.

La activista María Belén Mendívil de Me Comprometo Bolivia, destacó que desarrollan seminarios junto a otras plataformas, coordinan actividades de calle, foros sobre derecho constitucional, electoral, y luchas pacificas contra los regímenes dictatoriales.

El activista de G-21, Álvaro Siles, informó que realizaron la socialización de la importancia del respeto al voto en las provincias. Hasta el momento señaló que visitaron Buena Vista, Pailón, Portachuelo, Satélite Norte, Warnes.

Siles indicó que estas actividades son previas, para que la ciudadanía comprenda su mensaje, a la vez que, se logre adherir más apoyo para la marcha nacional anunciada para el 10 de octubre.