Suárez pide no pasar de un caudillo autoritario a otro caudillo ilustrado

El vicepresidente del Movimiento Demócrata Social (MDS), Ernesto Suárez, afirmó este lunes que no sería bueno pasar de un caudillo a otro ilustrado, en referencia a Carlos Mesa. Lamenta que por ahora no se pueda concretar una unidad con otras características.

"No creemos que los caudillos autoritarios no sirven para el país, y tampoco sería bueno pasar de un caudillo autoritario a un caudillo ilustrado, nosotros vemos la necesidad de construir algo que pueda sustentarse en el tiempo, con la participación de todos", dijo el exgobernador del Beni en entrevista con 'Contacto Bolivia'.

Ayer el partido del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, anticipó la firma de una alianza con Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina, además de otras organizaciones del país, pero no con Carlos Mesa y Luis Revilla, que forman parte de 'Ciudadan@s'.

Declaraciones de Ernesto Suárez:

"Yo diría que (la alianza con Mesa) no está descartada totalmente, no, pero hay algunos temas que son fundamentales. Para buscar una concertación tiene que existir la participación de todos y no tienen que ser bajo la imposición de uno, ese es uno de los ejes fundamentales", agregó Suárez.

Explicó que son consientes del peso de su partido dentro de la oposición y de la línea que deben mantener. Admitió errores que serán subsanados en la anterior alianza Unidad Demócrata de 2014 y confirmó que el tema de las autonomías es uno de los óbices para concretar el pacto con Mesa.

"Lógicamente la visión que tenemos sobre el proceso autonómico, hemos hablado de la federalización de la autonomía, pero eso no quiere decir que vayamos a dar un salto inmediato sino que se vaya profundizando la autonomía. No solo el tema federal nos aleja de Carlos Mesa sino el tema autonómico", explicó el dirigente.