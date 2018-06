Sosa justifica créditos para mercados y dos concejales prevén uso político

Angélica Sosa ha salido a defender la decisión del alcalde Percy Fernández de invertir más de Bs 200 millones para financiar la última parte del traslado de los mercados de Santa Cruz, disponiendo así de dos tercios de los Bs 303 millones que se prestó la comuna en 2017, según había informado a EL DEBER la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas.

Para la presidenta del Concejo Municipal, el uso del crédito está plenamente justificado debido a que el municipio no sobrepasa ni el 7% de su capacidad de endeudamiento, cuando, conforme a las normas de presupuesto, podría llegar a endeudarse hasta el 20% y que de esta forma se está dando solución a una demanda ciudadana de casi cuatro décadas: el ordenamiento de los mercados.

“La cuenta por recuperar los espacios públicos, frente a más de Bs 1.000 millones al año que se invierten en salud, educación, deporte, obras de equipamiento social, le pareció muy coherente al Concejo Municipal. (Es decir) que el 20% (de la inversión) sea destinado a estas obras, que son obras mayores (los mercados)”, expuso Sosa ayer, luego de una sesión del Concejo en el coliseo deportivo del Distrito 4, en Alto San Pedro.

Al respecto, dos concejales que llegaron al legislativo de la ciudad bajo la bandera de UCS, Johnny Fernández y Rosario Schamisseddine, justificaron la iniciativa de financiar incluso con créditos la solución al problema de los grandes mercados urbanos, pero esto no los privó de anticipar que la política del traslado de mercados sea usada de forma partidaria o política de cara a las elecciones municipales de 2020.



“Que lo van a utilizar con interés partidario, como bandera, lo van a utilizar. De eso no cabe la menor duda. ¿Ya? Es parte del juego político, pero vuelvo a reiterar: cuando ya incurren en una sospecha y denuncias públicas de cobros indebidos por cada una de las entregas de puestos no puedo quedarme sorda”, ha dicho la concejal Schamisseddinne, que, por otra parte, aclaró que para ella el proyecto original “estaba buenísimo” y que lo había apoyado “con todo su conocimiento y experiencia”. Pero que a raíz de los problemas suscitados por el traslado de La Ramada, empezó a hacer críticas.



“De algo que estoy seguro es que esto lo van a utilizar políticamente. Y aquí, obviamente, hay actores políticos que han intervenido en este tema de los mercados: esto no es una bandera solamente de Santa Cruz Para Todos, aquí ha habido fuerzas políticas que han consensuado”, dice sin desparpajo el ex alcalde cruceño y líder de UCS. Para él, es natural que los políticos apuesten por políticas de impacto o golpes de gestión para posicionar liderazgos en pro de futuros escenarios electorales, de modo que él asume de buena gana su responsabilidad por haber apoyado con su voto los créditos y la iniciativa de traslados de mercados.



Una política de todos

Anoche, tras conocerse las miradas de los concejales Fernández y Schamisseddinne, EL DEBER buscó la opinión de Sosa. Se intentó de forma insistente un contacto telefónico con la lideresa de Santa Cruz Para Todos (SPT), pero no fue posible establecerlo. Sin embargo, por la mañana

Sosa hizo hincapié en recordar que los 11 concejales aprobaron los dos créditos de 2017 y la política de traslado de mercados, en audiencias públicas.



“Las leyes que el año pasado fueron sancionadas por este órgano legislativo, en presencia del pueblo, en presencia del todo, fueron solicitudes del ingeniero Percy Fernández para la ampliación y terminar de construir dos grandes centros comerciales o mercados minoristas (La Ramada-

Los Pozos)”, expresó la presidenta edil.

Para ella, de hecho, la política del alcalde es digna de aplauso y cree que hay personas que “hacen show” para salir en los medios.

Una marcha de gremialistas de la ramada demuestra el descontento por el desalojo forzado de mayo



Con crespones negros formados con globos y con un minuto de silencio, un grupo de vendedores del mercado La Ramada, aglutinados en la

Federación de Gremiales Unidos, marcharon ayer para recordar un mes del desalojo forzoso que provocó el enfrentamiento entre el personal del municipio y los gremiales y que dejó como saldo varios heridos.



A la cabeza de esta marcha estuvo el dirigente Jaime Flores y también sirvió para expresar su descontento por la reelección de Jesús Cahuana a la cabeza de la Comisión de Defensa Ciudadana en el Concejo Municipal, que fiscaliza el traslado de mercados.



En respuesta, el concejal Cahuana, desde el plenario del Concejo Municipal, respondió estar de acuerdo para someterse a una auditoría, porque personalmente lo pidió por escrito, para que se hagan en los tres mercados que fueron trasladados.



En esa sesión, la concejal Rosario Schamisseddinne formuló algunos cuestionamientos dirigidos a Cahuana, pese a cierta hostilidad en su contra, según su relato. Ella recordó su intención de llevar a Cahuana a la Comisión de Ética por su intervención en La Ramada.

Cifras municipales

La deuda consolidada

Según la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas, la deuda consolidada del municipio capitalino, al 31 de diciembre de 2017, es de Bs 903 millones.

Indicadores de la deuda

El indicador de servicio de la deuda alcanzó en 2017 al 2,4% y, para 2018, se ubica en 7,3%, cuando podría alcanzar el 20% de los ingresos recurrentes (recursos propios y coparticipación).



Caja y bancos

La ejecución presupuestaria de 2017 fue de Bs 3.184,797 millones, lo que dejó en caja Bs 113,216 millones para 2018.