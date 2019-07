Son populares y explican por qué debutan en la arena política

Son varios los ciudadanos que figuran en las listas de candidaturas de las agrupaciones y partidos, con miras a las Elecciones Generales del 20 de octubre que en algún momento de sus vidas disfrutaron de popularidad por sus distintos oficios, pero que en esta campaña decidieron dar el paso de incursionar en la arena política.

Ex deportistas, ex soberanas de belleza, ex figuras de la televisión y de la comedia son algunos de los convocados, tanto por el partido en función de Gobierno como por los de oposición.

Hace poco, hubo sorpresa y repercusiones cuando el Movimiento Al Socialismo, encabezado por el binomio Evo Morales- Àlvaro García Linera, presentó a María Renée Liévana, comunicadora, abogada y humorista, para primera senadora por Santa Cruz. El MAS también incluyó en su lista a Luis Héctor Cristaldo, ex jugador de la selección nacional que destacó en el Mundial de Fútbol de 1994 por su liderazgo y garra. Él aparece como candidato a diputado uninominal por la C-45.

Del mismo modo, la Alianza Bolivia Dice No (BDN), liderada por Óscar Ortiz, ha tomado en cuenta en su lista electoral al campeón nacional de tiro deportivo Rudolf Knijnenburg, como senador suplente de Silvia Meruvia; y también a Estefani Céspedes, ex gladiadora del programa televisivo Calle Siete, para diputada suplente de Pablo Barrientos por la circunscripción C-46.

Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa, tiene en sus filas a la ex Miss Pando Corina Ferreira, como primera senadora para ese departamento y también a la ex Miss Santa Cruz, Claudia Ettmüller Spinatto, como suplente plurinominal de Carlos Eduardo Suárez Arana.

La mayoría de ellos coincide en que no teme al desafío que les depara la responsabilidad política y en que ve la postulación como un reto, más que como una forma en que los partidos capitalicen su popularidad.

Algunos hicieron activismo previo desde las plataformas, la lucha por el 21-F les dio visibilidad | Foto: Archivo

Las respuestas

Rudolf, que se encuentra representando a Bolivia en los Juegos Panamericanos, por vía telefónica aseguró que la política es algo que le gusta, que siempre ha estado involucrado de alguna forma, “ya sea protestando o apoyando a algún candidato”. Para el campeón de tiro deportivo, “es una oportunidad que estaba esperando, no me siento usado; protestar desde afuera es bonito, pero es mejor desde adentro”, dijo.

Estefani Céspedes, también de Bolivia Dice No, recordó que, si bien estuvo como gladiadora por tres temporadas en el programa Calle 7, de Unitel, desde hace un tiempo ya estaba trabajando con la plataforma ciudadana Juventud Pampeña, de la Pampa de la Isla. “Me animé por las ayudas que se daba en las plataformas juveniles. Es primera vez que estoy en un partido político, me movió el deseo de ayudar a las personas a través de otro rol. No siento que me utilicen, me convocaron porque quieren dar oportunidad y promover a los jóvenes”, dijo la también estudiante de sexto semestre de Ingeniería Comercial.

Luis Cristaldo dice que aceptó la invitación del MAS porque lleva la política en la sangre, lo heredó de su padre. “Me siento orgulloso por la invitación, se trabaja por la gente, a mí nadie me usa, mi vida siempre ha sido recta. No me asusta el desafío, no soy un ignorante, uno aprende, nadie nace sabiendo. Además, estoy postulando por el sector donde vivo, son mis vecinos, no me impusieron a dedo, me llamaron, me proclamaron y han firmado, tengo un acta y por eso lo acepté”, sostuvo.

Claudia Ettmüller estuvo en activismo por el 21-F. “Supongo que vieron en mí las ganas de luchar por la democracia, me invitó Gustavo Pedraza, me mostró su plan de Gobierno. La mayoría son gente de renovación, eso me dio seguridad y la convicción de que estoy del lado correcto”, dijo.

Corina Ferreira trabaja desde hace ocho meses en el proyecto de CC en Pando. Asegura que valora la horizontalidad de la agrupación y que “no es fácil dar la cara porque Pando vive una opresión muy grande y depende mucho de las instituciones públicas, pero tener mi negocio me da independencia. Me importa la realidad y conozco la realidad del área rural”, resaltó.