Sol.bo rechaza idea de formar un frente único para hacer frente a Evo

La agrupación Sol.bo, del alcalde paceño Luis Revilla, se alejó más de la posibilidad de sumarse a un frente único para enfrentar en las elecciones generales de 2018 al Movimiento al Socialismo (MAS), como propuso poco antes el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, durante una entrevista con el programa Asuntos pendientes, esta mañana en EL DEBER Radio.

“Lo vemos muy difícil que se pueda dar un frente único. En política nada se puede descartar, pero es muy difícil, porque hay distintas visiones, no creemos factible hacer una juntucha de todos y todas, hay partidos que con justo derecho tienen esa visión y pretenden volver al pasado neoliberal. Nosotros entendemos que la mayoría del pueblo boliviano no va por ese camino. Por lo tanto es muy difícil, no estamos en la línea de devolver al poder a los viejos actores del pasado”, aseguró.

Doria Medina aseguró que los opositores a Evo Morales “seríamos muy tontos para llevar dos o tres candidatos. Las primarias servirán para depurar y ver quién tiene más apoyo", acotó. Cuando se refirió al partido de Revilla, aseguró que es una propuesta que no termina de salir de La Paz. Bedregal respondió que “Sol.bo es la agrupación política que sin duda tiene el mayor crecimiento a escala nacional y más vida orgánica en el país. La prueba es que tenemos más de 167 mil militantes en todo el país”.

Lo que sí confirmó el vocero del partido del alcalde Luis Revilla es que a la agrupación le interesa seguir con las conversaciones con el expresidente Carlos Mesa. “Sin duda es una personalidad muy importante, las encuestas lo revelan así y por supuesto mantendremos el diálogo con él. Como lo anunció el doctor Luis Revilla, son diálogos recurrentes que tiene con distintos líderes políticos y sus equipos”.

Sol.bo convocó a la conferencia de prensa para dar a conocer las resoluciones de la reunión nacional de la agrupación. Sin embargo, Luis Revilla no se presentó a la cita. Cuando se le preguntó a Bedregal las causas de la ausencia, informó que debió cumplir la entrega de obras en el marco de su gestión en la Alcaldía. Sin embargo, en la agenda pública del municipio no se reportaron los mencionados actos.