Siñani pide reunión a Comunidad Ciudadana y MAS desafía a Sol.Bo

La bancada del MAS en el Concejo Municipal de La Paz solicitó que el caso del concejal paceño Fabián Siñani (Sol.Bo) sea remitido a la Comisión de Ética para que defina si existe un favorecimiento a la empresa Tersa, de la que su esposa, Maricruz Medrano, presuntamente mantiene vínculos laborales. Además, solicitó una reunión a la cúpula de Comunidad Ciudadana, que postula a Carlos Mesa a la Presidencia, para explicar que se apresuraron al separarlo de la directiva política de la alianza.

Según Siñani, la acusación que lanzó la diputada Betty Yañíquez (MAS) no tiene fundamento porque su esposa no es asesora legal de la empresa encargada del relleno sanitario en La Paz. “Estoy pidiendo una reunión a la conducción nacional para exponer la documentación que demuestra que no hubo favoritismo”.

Asimismo, reiteró que su esposa fue contratada como abogada externa para que asista a la empresa en algunos procesos laborales que enfrentaba la empresa que presta servicios al gobierno municipal de La Paz, y reveló que la experiencia que tiene su cónyuge, en materia laboral y administrativa, la llevó a trabajar para algunos ministerios, aunque no reveló qué entidades del Gobierno contrataron sus servicios.

El concejal Jorge Silva, del MAS, dijo que su bancada en el Concejo decidió que sea la Comisión de Ética la que procese a su colega opositor. “Hemos decidido presentar una denuncia contra el edil Siñani ante la Comisión de Ética por estos supuestos indicios de tráfico de influencias entre la esposa del concejal con la empresa Tersa; es lo que corresponde de acuerdo al reglamento del Concejo Municipal, antes de ingresar a una jurisdicción ordinaria”, explicó Silva.

Sin embargo, dijo que debe ser el pleno del Concejo Municipal el que debe autorizar la investigación interna y que Sol.Bo tiene la hegemonía en esta instancia, por tanto pondrán a prueba si los concejales aplican la misma vara a todos los casos de denuncias.

Aunque Siñani pidió la reunión nacional con Comunidad Ciudadana, esta directiva puede reunirse recién mañana porque Carlos Mesa sigue de gira en el interior del país y en Cochabamba. El candidato de Comunidad Ciudadana dijo que la decisión de suspender a Siñani fue tomada por la dirección nacional que está integrada por el propio Mesa, José Antonio Quiroga, Carlos Alarcón, Luis Revilla y Edwin Herrera, como responsables.