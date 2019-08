Simpatizantes de Revilla lloran y él anuncia que apelará decisión judicial

Pidió calma. Luis Revilla, alcalde de la ciudad de La Paz, tomó con tranquilidad la decisión del juzgado primero de instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, que definió su detención domiciliaria, pero con permiso para salidas laborales, por el caso Alpacoma.

La autoridad, en medio de una improvisada concentración, calificó como un "exceso" la determinación y anunció una apelación, mientras que algunos de sus simpatizantes lloraban y exclamaban "¡justicia!".

"Esta decisión la vamos a apelar, está en nuestro derecho, de tal manera que sea otra instancia la que valore de mejor manera todas las pruebas que hemos aportado", acotó el burgomaestre, en medio de gritos de "¡Lucho, Lucho, Lucho!".

Video de apoyo de la población a Revilla: (Transmisión de Marcelo Tedesqui)

La multitud no dejaba de corear: "¡Lucho, amigo, La Paz está contigo!", mientras que algunos se animaban a anticipar movilizaciones y otras medidas de presión ante el proceso, que a su juicio es "político".

"Pido tranquilidad, yo voy a cumplir la decisión del juez, no hay por qué agredir a ninguna autoridad, nosotros sí vamos a seguir los procedimientos penales. La decisión es injusta, excesiva, pero no vamos a actuar contra la ley, no vamos a actuar como quienes nos acusan", acotó Revilla.

El titular municipal fue imputado por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes, por el desprendimiento de una celda del depósito de basura a mediados de enero.

Vigilias instaladas en La Paz:

Con pancartas, la bandera paceña, la tricolor y arengas de protesta, cientos de paceños y no paceños se presentaron en distintos espacios de nuestra #LaPaz haciendo vigilia en apoyo al Alcalde @LuisRevillaH



"Fuerza Alcalde, estamos contigo" es la arenga que repiten con fuerza pic.twitter.com/rcioyFBli4 — La Paz Alcaldía (@LaPazAlcaldia) August 22, 2019

La denuncia que hizo en mayo el alcalde de Achocalla Dámaso Ninaja y existe una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que el 16 de mayo determinó indicios de responsabilidad penal en contra del edil paceño.

En la sede de Gobierno se instalaron siete puntos de vigilia durante la audiencia, que comenzó minutos antes de las 14.00 y se prolongó hasta las 19.04. En días previos existió una multitudinaria marcha que denunció un intento de "golpe" del "partido en función de Gobierno" y que garantizó la defensa de la institucionalidad paceña.

