Siles niega vinculación con excandidata del MAS detenida por narcotráfico

"No tengo ninguna relación con esa persona", manifestó el exviceministro de Autonomías, Hugo Siles; tras conocer las fotografías -difundidas por la Agencia de Noticias Fides- en las que se lo ve junto a Carly Paola Quiroga García quien está detenida por narcotráfico en Brasil.

Quiroga fue candidata a diputada plurinominal por el Movimiento Al Socialismo en 2014 y perdió. En 2018 fue detenida en el vecino país por tráfico de drogas. Este viernes, tras la difusión de las fotos, Hugo Siles se manifestó "sorprendido" y "molesto". "No recuerdo cuando fue la foto, pero hay cientos de personas que se toman fotos con autoridades", indicó el exviceministro y a tiempo de decir que eso es algo "no se puede controlar" y que no conoce personalmente a Quiroga.

Siles criticó el accionar de la diputada Kathya Zambrana, que cuestionó las imágenes del exviceministro con Quiroga. "Me parece irresponsable que usando fotografías intenta trastocar la información", manifestó y dijo que si quiere fiscalizar haga investigaciones serias.

También se dieron a conocer imágenes de la detenida junto al presidente Evo Morales y al exviceministro de Gobierno, Jorge Pérez.

Por su parte, Zambrana anunció que presentará peticiones de informe a la Cancillería para conocer cómo fue detenida la excandidata, y al Ministerio de Gobierno para conocer, a través de Migración, dónde radicaba la acusada.