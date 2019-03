"Si no les das lo que piden me van a hacer daño": los audios del secuestro a una joven revelan cómo operaba una banda en El Alto

Fueron al menos 12 llamadas. Hoy se conoció parte de los audios de las conversaciones que mantuvo la banda de secuestradores, denominada 'Los malditos de El Alto', con la familia de la víctima, una joven arquitecta de 27 años.

"Si no les das lo que te están pidiendo me van a hacer daño, papi nunca más los voy a volver a ver", dijo en una de las comunicaciones la muchacha, con la voz entrecortada y pidiendo ayuda a sus padres, de acuerdo a las grabaciones obtenidas por ATB.

La mujer permaneció más de 72 horas en poder de sus captores, siete personas que fueron remitidas a cárceles con detención preventiva en las últimas horas. Exigían 150.000 dólares para su liberación.

"Papi estoy asustada, por favor haz lo posible. Papi no llames a nadie, te están viendo todo lo que estás haciendo", dice en otra de las partes la joven, mientras que en otra grabación su mamá rompe en llanto.

Los involucrados en el hecho son: Nelson Surco, alias El Peruano; Franz Luna, alias El Chaskas; María Luz Medrano; alias La Lucy; Cristian López, alias El Wawas; Igor Monroy, alias El Gordo y Damián Yapuchura, alias El Demon.

La investigación indica que 'El Demon' sería la persona que se contactó con la familia de la víctima para pedir el rescate. En uno de los momentos amenaza señalando: "lo tomas o lo dejas".

El padre no cedió a las presiones e incluso llegó a decir: "Señor máteme, liquide a mi hija, usted no va conseguir dinero, yo ya tengo el dinero, hemos hablado como gente no ve", explicando que si le pasaba algo a su hija no conseguiría nada.

Video con los audios:

