“Sí, conocía al doctor Aguayo; en Potosí todos nos conocemos”

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), accedió a hablar del escándalo que generó un audio en el que presuntamente pide apoyo para el abogado Edwin Aguayo, que después fue elegido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Admite que es su amigo por afinidad laboral, pero que no le hizo campaña.

Apareció un audio en el que usted solicita ayuda para Edwin Aguayo y que después resultó elegido magistrado del TSJ, ¿es cierto ese audio?

En la publicación dice que supuestamente yo he hablado con un diputado de nombre Jacinto, eso es lo que he visto, y exhiben una fotografía en la que están mi persona, el doctor Aguayo y el doctor Cejas, que es Gobernador de Potosí.

Le pido al diputado que ha presentado la denuncia (José Carlos Gutiérrez) que presente la prueba al Ministerio Público porque él ha hablado de un hecho delictivo y se tiene que investigar, como corresponde, la autenticidad del audio.

El diputado Rafael López admitió que hablaron de ese tema, que hubo la conversación, ¿qué puede decir?

No recuerdo, con él no.

En el audio se deduce que están en una mesa y hablan usted y el diputado López.

Estamos cuestionando el audio, la grabación que aparece supuestamente de un celular, no la conversación, entonces realmente dudo de la veracidad de este audio.

¿Existió la reunión, hubo la conversación?

No, no recuerdo, siempre nos reunimos entre diputados, pero no específicamente para abordar este tema; no recuerdo esa conversación.

Usted fue constituyente del MAS en la Asamblea, ¿fue presidente de la Brigada de Potosí?

Sí, he sido presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí.

¿El doctor Aguayo era su asesor?

No, era secretario de la Brigada Parlamentaria, no era asesor.

Entonces, ¿usted conocía a Aguayo?

Sí, en Potosí todos nos conocemos, Potosí es pequeño; además es abogado. Respecto a la fotografía no olvidemos que el doctor (Juan Carlos) Cejas, mi persona y Aguayo somos abogados y esta fotografía hace referencia al 13 de octubre, aniversario del Colegio de Abogados.