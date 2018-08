Sesión del Tribunal sigue con denuncias de habitantes del Tipnis

"No queremos que nuestros derechos sean atropellados, tenemos nuestros recursos todavía para nuestra subsistencia y no queremos que nuestros hijos sufran. ¿Por qué nuestro mandatario (Evo Morales) no quiere escucharnos", es el primer reclamo que lanzó Francisco Temo, comunario de Carmen del Coquial, a los tres miembros del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, que llegaron a la comunidad Trinidacito, en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Hay indígenas que se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio de esa reserva

A las 10.17 inició la audiencia en pleno Tipnis. Alberto Acosta, Enrique Viale y Shannon Biggs escuchan las denuncias de los comunarios y todas se enfocan en la defensa de la reserva natural. Pero también las críticas apuntan a Evo Morales por la insistencia de construir la vía por medio del territorio indígena.

"Este es nuestro territorio y esa carretera no favorece a la mayoría de las comunidades del Tipnis. Solo será de beneficio para los cocaleros. Pedimos que escuchen nuestros reclamos para evitar que se destruya nuestra casa", reclamó Sara Noza.

La audiencia en Trinidacito se basa en cinco ejes: El Tipnis como naturaleza, el Tipnis como pueblo, presentación del conflicto, impactos de la carretera y demandas al tribunal.

Viale, al presentarse a la comunidad, dijo que escucharán todas las posiciones, incluyendo las del Gobierno y las de los cocaleros del Polígono 7, donde radican colonos en el inicio del Tipnis.