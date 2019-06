Senador del MAS choca con una motocicleta

El vehículo del senador del MAS, Milciades Peñaloza, y un motociclista protagonizaron este sábado por la tarde un accidente de tránsito en la Avenida Circunvalación de la ciudad de Tarija

Según testigos, la vagoneta Toyota del legislador habría colisionado con la motocicleta provocando la caída de la pareja y el pequeño hijo del conductor para después ser trasladados a un nosocomio.

La colisión de ambos motorizados se registró a las 16.30.

El senador del MAS, Milciades Peñaloza, aclaró que la motocicleta colisionó con su vehículo y solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía que realice todas las acciones que correspondan.

"Mi vehículo no tiene ningún rasguño porque no llegue a tocarlos a los ocupantes de la motocicleta, cuyo conductor no llevaba casco ni tenía placa ni licencia", dijo.