Senado de EEUU rechaza la reeleción y Evo responde queno tienen moral para criticar

El Senado de EEUU aprobó una resolución en la que se pronuncia sobre el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que se le dijo No a la repostulación del presidente Evo Morales, y le pidió al mandatario boliviano que respete los límites constitucionales a la reelección presidencial, que se establecieron a dos periodos continuos. Además, le piden garantizar la independencia del Órgano Electoral.

La abogada internacionalista Karen Longaric comentó que la interpretación de esta resolución depende del lente con el que se lea. Podría entenderse como injerencia en asuntos internos de otro país, derivada del inminente peligro de la ruptura del orden democrático y constitucional en Bolivia, o como una expresión de “sano interés” en la preservación del Estado de derecho, la democracia y respeto a los derechos humanos en los países latinoamericanos y en Bolivia.

Empero, sentenció que “de la lectura de dicha resolución no se puede inferir que haya conminatoria, coacción o amenaza ordenando hacer algo o dejar de hacer, sino una expresión de deseos”. Eso sí, puntualizó que esta “tampoco es inocente”.

En una entrevista en la que participaron EL DEBER, La Razón y Cambio, el mandatario advirtió que la actitud de EEUU “no es ninguna novedad” porque ya se pronunció antes de esta manera, y subrayó que siempre lo hizo cuando Bolivia atravesaba por un periodo preelectoral.

“El 2002 (el exembajador de EEUU en Bolivia) Manuel Rocha me llamó el Bin Laden andino. Dijo que no voten por Evo Morales, porque él sabía que en las encuestas nosotros estábamos primeros, se sabe que ganamos y nos robaron las elecciones. El 2005 la embajada de EEUU dijo que si era presidente no iba a haber cooperación, ni inversión. Para el 2013, el secuestro del avión presidencial no fue casualidad. Yo dije que Obama es mi mejor jefe de campaña”, y luego también disparó: “Ahora, el Congreso, el Senado de EEUU es el jefe de mi campaña. Antes fue Rocha, y posteriormente Obama”.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, comentó que Estados Unidos “no tiene moral para hablar de respeto a DDHH, y ahora su Senado habla de respeto a la democracia en América Latina. Si están preocupados, los invitamos a presenciar las elecciones en octubre. El pueblo boliviano les puede enseñar cómo toma decisiones con dignidad y soberanía”.

La Asamblea aprobó por más de dos tercios una declaración de respuesta a la emitida en Washington en la que rechaza “de manera contundente” la resolución y la califica de intromisión.

El candidato presidencial Carlos Mesa aseguró el miércoles en una entrevista con EL DEBER Radio que el respeto al 21-F es un problema que tienen que resolver los bolivianos a través de los mecanismos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Admitió que la falta de respeto al voto es un problema existente tras la determinación del Tribunal Constitucional que autorizó a Morales a postular, pero que se lo debe resolver en casa.

En la misma línea, el diputado de UD Gonzalo Barrientos advirtió que la oposición exige el respeto de la soberanía, “rechazamos cualquier tipo de injerencia extranjera”.

Sin embargo, acotó que, en el marco de esa soberanía, los bolivianos reclaman y exigen que se recupere la democracia. “Lamentablemente estamos ante un régimen dictatorial que no respeta ni el voto ni la CPE ni la ley. Somos sometidos a un régimen que no le hace ningún bien a nuestro país”.

Por su parte, el postulante por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, considera que no hay injerencia de ningún tipo. “Bolivia rompió relaciones con EEUU para satisfacer el capricho de Chávez y Castro. Estados Unidos es libre de relacionarse con el país que quiera. El Senado dio su punto de vista, observan nuestra CPE, critican la manipulación al Tribunal Electoral, esto ya no es democracia. No da ninguna orden, simplemente opina y eso no es injerencia”.

Bob Menéndez es el senador del Partido Demócrata que presentó el tenor del texto, impulsado en la Cámara Legislativa por tres de sus colegas, el republicano Ted Cruz y los demócratas Dick Durbin y Chris Coons, reportó Erbol. El documento titulado Una resolución que apoya los principios y estándares democráticos en Bolivia y en toda América Latina fue considerado en la sesión de asuntos legislativos del miércoles y aprobado por votación oral con enmienda solo en el preámbulo, tal como consta en el registro de la sesión.

Cuando se puso el texto a consideración, no hubo objeción alguna. Inmediatamente el senador Kevin Cramer, que dirigía la sesión, llamó a votación y se impuso el “Sí”.

La resolución no tiene carácter vinculante, se menciona el referendo de 2016 y los pronunciamientos de la OEA y la opinión consultiva hecha a la Comisión de Venecia, en la cual se sostiene que no existe el derecho humano a la reelección. Reconoce que en “la era de Morales se han visto muchos avances sociales y económicos”, pero advirtió que también se observó “un debilitamiento y socavamiento de las instituciones democráticas clave para favorecer al partido gobernante”, destaca.

Morales reclamó: “Quisiera saber por qué, ¿porque es indio el presidente?, ¿porque es soberano?, ¿porque es digno?, lo que sí evidentemente hay que cuidar la parte económica. No dependemos nada de EEUU. Sin Atpdea crecieron las exportaciones, de $us 301 millones a 1.014 millones. Servía para condicionarnos, para chantajearnos”.

Y luego complementó. “Nosotros no queremos romper relaciones con EEUU, las queremos. Hicimos el acuerdo marco, pero no responden, siguen conspirando, y así nos defenderemos”.