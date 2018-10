La ley que autoriza a la Asamblea Legislativa llenar las acefalías de un vocal titular y cinco suplentes en el Tribunal Supremo Electoral fue aprobada en grande y detalle, y tras ser sancionada por el Ejecutivo el pleno de la Asamblea tendrá la palabra para definir los mecanismos para hacerlo. Los opositores denunciaron que se aprobó sólo para defender la repostulación y los oficialistas replicaron que nada impedirá que Evo Morales sea candidato.

La nueva ley tiene dos artículos. Uno lleva a la oficial de Registro Civil, Lidia Iriarte (la única vocal suplente que no renunció) a la titularidad luego de una resolución que deberá emitir el pleno de la Asamblea.

En otro artículo, se autoriza que los suplentes puedan trabajar en otra repartición pública mientras no sean convocados a asumir la titularidad.

Edwin Rodríguez, asambleísta de Demócratas envió una nota al presidente del Senado, Milton Barón, para que se suspenda el tratamiento y se pase el texto del proyecto de ley a consulta del Tribunal Constitucional.

El presidente del Senado, Milton Barón, sometió esa solicitud a votación, pero el requerimiento estuvo lejos de alcanzar los dos tercios, por lo que quedó descartada.

El senador opositor Víctor Hugo Zamora dijo que hay una condición para habilitarse que es que no exista quórum en la Sala Plena "de no encontrarse esa condición no. Existe la. Posibilidad de que esta Asamblea designe suplentes. No se cumple la condición expresada en la ley del Órgano Electoral", dijo.

El Senador de UN, Arturo Murillo, recordó que en los últimos días los presidentes de ambas Cámaras señalaron que el TSE nada puede hacer para evitar la repostulación presidencial pese a que el 8 de diciembre deberá autorizar o no la misma, para lo que deberán poner en contrapeso un referéndum frente a una resolución del Tribunal Constitucional. "No pisoteen al cuarto poder del Estado. Es imposible que podamos tener elecciones transparentes. Por lo que ustedes están haciendo es vergonzoso. No existe nada por delante del voto popular y tres millones de bolivianos votaron para inhabilitar la reelección y ustedes no lo escucharon", dijo

Para colmo, advirtió, "los pobres señores del TSE que ya tienen la desconfianza de la población, y ustedes se unen a su desventura para amenazarlos y presionarlos".

Por su parte, Adriana Salvatierra respondió que es la Asamblea Legislativa la que tiene la facultad de elegir vocales del TSE. Murillo reclamó que se hubiera utilizado una carta que él envió a la presidencia hace algún tiempo pidiendo que se reponga vocales suplentes del TSE para justificar este proyecto de ley.

Salvatierra se la leyó, y aseveró que por el texto se puede deducir que está de acuerdo con que ahora se elija suplentes para no incurrir en incumplimiento de deberes. "No creo que cometamos injerencia cumpliendo con nuestros deberes constitucionales".

Oscar Ortiz atacó el fondo del tema que radica en la discusión por el referéndum del 21-F y el hecho de que ni Evo Morales ni Álvaro García Linera pueden ser candidatos.

"Mienten al decir que se ha respetado la CPE porque en ella se estipula que ambos ya no pueden ser candidatos. Además, el Tribunal Constitucional violó y desconoció la Constitución. Reivindicamos el respeto al resultado del referéndum que dijo No a una nueva reelección de Morales".

El asambleísta oficialista Efraín Chambi, le respondió que los tratados y convenios internacionales están por encima y tiene aplicación preferente. "Está demostrado que nuestro accionar está enmarcado en la legalidad. Que quede bien claro, el presidente Evo Morales está habilitado les guste o no".

Se dirigió específicamente al senador Ortiz y lo increpó. ¿Qué se han creído ustedes para dudar la legalidad de la repostulación de un ciudadano que hizo mucho en el país? ". El senador opositor cruceño le respondió: " el pueblo ".

El presidente Milton Barón, tomó la palabra." El estado de derecho supone que todos acatamos las sentencias de la justicia". Se refirió al artículo 203 de la CPE que señala que un veredicto del TCP ya no dejan ninguna opción de revisión y el TSE ya no tiene nada que hacer, ya tiene el nivel de cosa juzgada", aseguró para responder a los opositores.