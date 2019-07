Segundo día de huelga de pacientes con cáncer; piden conversar con Evo

Al menos cinco pacientes con cáncer cumplen el segundo día de huelga de hambre en la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas de La Paz. Ayer protagonizaron una protesta en puertas de la Casa Grande del Pueblo.

Las mujeres exigen una norma nacional que les garantice atención integral para ese sector y anticipan que no abandonarán su medida de presión hasta no lograr una reunión con el presidente Evo Morales.

"Hemos visto partir a muchas personas, no queremos más, no queremos que sigan muriendo, queremos estar preparadas para enfrentar esta enfermedad. No vamos a levantar la medida hasta que tengamos una reunión con nuestro presidente", dijo a ANF una de las pacientes, Lily Castillo.

En la víspera se promulgó en Chuquisaca la Ley Departamental 415 “Mas vida, menos cáncer”, que cubrirá los gastos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de siete tipos de cáncer para los pacientes de esa región.

Los pacientes exigen una norma similar, pero con alcance nacional. "Ya no más dolor. Cuidados paliativos para los pacientes con cáncer", dicen algunas de las pancartas que acompañan su ayuno.

Anticipan que entre el 23 y 24 de agosto organizarán la cumbre de pacientes oncológicos a nivel nacional, donde se trabajará con pacientes y profesionales, para elaborar la ley integral que sea acorde a los requerimientos reales que tienen.

