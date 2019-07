Según la Fiscalía, Maricruz reconoció que funcionarios de la Alcaldía trabajaron también para su programa

Según la fiscal anticorrupción Edna Montoya la esposa del alcalde paceño Luis Revilla, Maricruz Ribera, admitió en su declaración informativa que realizó el pasado 25 de julio, que funcionarios municipales que fueron citados en la denuncia de dualidad de funciones en la Alcaldía de La Paz y el Programa “Yo Soy Mi Primer Amor”, trabajan en dicho programa.

La fiscal asignada al caso, explicó que, en su declaración, Ribera reconoció a los funcionarios. “Conozco a Rossmery A.M, es voluntaria de Yo soy Mi Primer Amor (…). Ariel G.V., es voluntario, Verónica A.J., es otra voluntaria, no estoy segura de Carmiña A.T., y de Jorge H.A; Jenny V. J creo es otra voluntaria (…). Gretzel Z. es una voluntaria y Laura R., era voluntaria y se salió”, señaló Ribera, según una nota de prensa que emitió el Ministerio Público.

Montoya, según el documento de la Fiscalía, mencionó que en la denuncia presentada por las diputadas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Yañíquez, Valeria Silva y Sonia Brito, se establece que se encontraron los primeros indicios que hacen presumir que al menos cinco a seis funcionarios del municipio de La Paz recibieron doble salario, uno de la Alcaldía y otro del programa “Yo soy mi primer amor”, dirigido por Maricruz Ribera.

La fiscal manifestó que dentro de la investigación se ha citado a declarar al menos a quince funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y a algunos concejales. En el proceso se prevé recibir la declaración de aproximadamente 30 trabajadores y que, por el momento, los indicios y la documentación obtenida permitieron identificar a seis funcionarios que habrían ejercido funciones en la Alcaldía y en el programa “Yo soy Mi Primer amor”.

No se paga sueldo

El jueves, Maricruz Ribera manifestó que -en su calidad de testigo en la investigación por supuestas irregularidades en el programa “Yo soy mi primer amor”- no paga sueldos a nadie porque es un trabajo de libre voluntad.

“El programa tiene más de 1.600 voluntarios y voluntarias en Bolivia”, dijo la exmodelo al salir de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Esta casa periodística intentó, tras la difusión del comunicado de la Fiscalía, hablar con Ribera y con su esposo, el alcalde Luis Revilla, pero no fue posible.