El presidente Evo Morales aseveró este viernes que en varias ciudades del país cada día se paga a las personas que lucen las poleras del 21F. Representantes de dos plataformas ciudadanas ven que con estas declaraciones el también líder cocalero pone en evidencia su preocupación por las manifestaciones pacíficas de ciudadanos que piden respetar la voluntad del pueblo.

"¿Saben qué están haciendo? En las ciudades pagan para que algunos se vistan con la polerita del 21 de febrero, pagan diariamente, esa es la prebenda, (en cambio nosotros) estamos aquí movilizados voluntariamente", dijo el mandatario boliviano a sus seguidores, que asistieron a la entrega de una obra en el municipio de Irupana.

En el referendo del 21 de febrero de 2016, el oficialismo perdió en su intención de modificar la Constitución para volver a postular al jefe de Estado a la Presidencia, sin embargo, no acató el resultado de esa consulta y mediante un recurso judicial logró que Morales sea habilitado para las elecciones de 2019.

Ante ese hecho, se activaron varias plataformas ciudadanas que hasta la fecha exigen el respeto al resultado del referendo. Mientras, el oficialismo dice que esas personas son pagadas por la oposición porque en los últimos meses, en varios actos públicos realizados en el país e incluso en el exterior, aparecieron con poleras del 21F.

Asimismo, las plataformas ciudadanas realizaron un primer congreso nacional en la ciudad de Cochabamba, donde declararon "dictador" al presidente Morales por no respetar el resultado del referendo.

"Pero los partidos de la derecha ganaban elecciones con menos del 20%, nosotros hemos ganado las elecciones con más del 50% y (ahora) nos acusan de dictadura, qué vergüenza para la derecha, no pueden ganarnos y solo mienten con ofensas y humillaciones", manifestó Morales.

Colectivos responden a Morales

Desde los colectivos Me Comprometo Bolivia y Kuña Mbarete lamentaron las declaraciones del jefe de Estado y coincidieron en señalar que el Gobierno está preocupado y ahora busca estrategias comunicacionales que desprestigien a las plataformas, colectivos y miles de bolivianos que pidieron que se respete la Constitución Política del Estado (CPE) y votaron por el No a una reelección indefinida.

María Belén Mendivil, de Me Comprometo Bolivia, negó que reciban financiamiento económico para pagar a las personas que salen a las calles a exigir el respeto de su voto, portando la polera del 21F.

"Nadie nos paga a nosotros, tampoco pagamos a nadie, es lamentable que el presidente se refiera así a la gran mayoría de bolivianos que a través del voto pidió que se respeten las normas del país, que se respeten las reglas del juego", afirmó Mendivil.

Agregó que para evitar comentarios como el del presidente Evo Morales, el colectivo prohibió la venta de poleras e implementó el tema de la serigrafía, para que los activistas se acerquen con su prenda de vestir y ellos mismos puedan serigrafiar sus poleras del 21F. "No vendemos poleras del 21F para evitar cualquier tipo de lucro con esta movilización", acotó.

Desde las Kuñas, Nacy Nallar, dijo que no cuentan con los recursos para pagar a las mujeres que salen con las poleras del 21F. En cuanto a los recursos para las poleras y pancartas, afirmó que el gasto sale del bolsillo de cada activista.

"No pagamos a nadie para se ponga la polera del 21F, con qué dinero. Nosotras, las Kuñas no recibimos financiamiento de ningún partido político, es más, no tenemos apego a ningún partido político", indicó Nallar.