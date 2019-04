Sedes reforzará los controles en farmacias y sitios no autorizados

Ante la desarticulación de una banda dedicada a la fabricación de medicamentos falsos, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) instruyó a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) reforzar los controles a la venta de medicamentos, pues se cree que estos productos han sido distribuidos en todo el país.

La instructiva aún no ha llegado de forma oficial al Sedes de Santa Cruz, pero su director Marcelo Ríos informó de que convocará, con carácter de urgencia, a una reunión a la Comisión Interinstitucional de Vigilancia y Control para reforzar los controles no solo en farmacias e importadoras, sino también en lugares no autorizados, es decir, en ferias y mercados.

La directora ejecutiva de la Agemed, Patricia Tames, señaló que las jefaturas regionales de farmacias, dependiente de los Sedes, deben realizar operativos para verificar que los productos que están comercializando en farmacias cuenten con el registro sanitario, otorgado por esta instancia.

El director del Sedes indicó que tras el descubrimiento de dicha banda, que pone en riesgo la salud de la población, se convocará a las distintas instituciones que conforman dicha comisión para tomar acciones orientadas a verificar la situación de las importadoras y farmacias, además de reforzar los controles a la venta de medicamentos.

Ríos explicó que dicha comisión la conforman varias instituciones, entre ellas la Felcc, la Alcaldía y la Aduana.

El director del Sedes insistió en que la venta de medicinas debe hacerse única y exclusivamente en establecimientos autorizados, es decir, en farmacias privadas, institucionales y hospitalarias y, excepcionalmente, en ferias de salud y boticas comunales.

En este sentido, indicó que la venta de remedios en mercados y ferias es completamente ilegal, por lo tanto, estos productos no son seguros. “Queremos darle certidumbre a la población de que la conformación de la comisión será inmediata y vamos a tomar las acciones necesarias”, dijo Ríos, al pedir a la gente su apoyo acudiendo a los lugares autorizados.

La responsable de Farmacias y Medicamentos del Sedes, Delia Corrales, pidió de igual forma acudir a los establecimientos autorizados donde esa instancia hace controles permanentes para verificar que se cumpla con las normas referidas a la manipulación y disposición adecuada de los medicamentos, vigencia del medicamento y legalidad del negocio, entre otras.

En lo que va del año, estos controles han permitido sancionar a 12 farmacias, de las 51 inspeccionadas. Dos han sido clausuradas.

Recomendaciones

Para asegurarse de que está comprando medicamentos seguros, Corrales pidió a la población acudir a una farmacia y revisar tres aspectos importantes que están en el envase del producto: el número de lote, fecha de caducidad y el registro sanitario.

Este registro sanitario debe ser emitido en Bolivia, es decir, por la Agemed, que es la entidad que aprueba el medicamento, después de someterlo a procesos

de calidad.