Sectores piden un paro nacional tras la marcha por la renuncia de vocales

Las plataformas y políticos de la oposición que llegaron hasta la plaza Abaroa para pedir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), exigieron a los cívicos que convoquen un paro nacional hasta lograr la dimisión de las autoridades comiciales.

Después de la movilización, los cívicos se reunieron en La Paz y advirtieron que la de ayer fue la primera movilización de una serie de medidas de protesta que aprobaron en Santa Cruz el 24 de mayo. Al menos cuatro representantes de organizaciones pidieron a los cívicos convocar a un paro nacional, exigencia que fue aclamado por los miles de marchistas que llegaron hasta el frontis del TSE.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, dijo que él vino con el mandato de proponer un paro cívico nacional en demanda del respeto de del 21 de febrero de 2016, pero su propuesta no fue tomada en cuenta por el resto de sus colegas.

La marcha fue convocada el 24 de mayo en la ciudad de Santa Cruz en demanda de la renuncia de los vocales y que se convoque a personalidades que lleven adelante un proceso electoral confiable. Ayer los cívicos volvieron a dar un plazo de una semana para que los vocales renuncien; mientras en el TSE, informaron que sus autoridades estaban en sala plena y no se pronunciarían sobre ese pedido.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dejó abierta la posibilidad de convocar un paro cívico, en coordinación con el sistema cívico nacional. “Todo es posible, la unidad del pueblo es lo que nos va a llevar adelante en todas las medidas que sean necesarias, ninguna medida va a ser grande si el pueblo está unido y hoy día se ha visto esa unidad, con la decisión del pueblo boliviano puede ser posible cualquier cosa”, afirmó cuando fue consultado sobre la posibilidad de ir a un paro nacional.

En frío

Después de la marcha, los dirigentes cívicos celebraron una reunión y expusieron todos los puntos que tenían respecto de la marcha. Los que hicieron uso de la palabra en ese encuentro, que se realizó en un local en El Prado de La Paz, expresaron la contundencia de la movilización y la necesidad de seguir avanzando en las medidas de presión.

Al final del encuentro se aprobó un manifiesto de seis puntos, en el que agradecen la participación de las organizaciones y los partidos políticos en la marcha y llamaron a estar preparados para otras manifestaciones que se realizarán en los días venideros.

“Ratificamos la exigencia de renuncia total de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por no brindar la credibilidad de un accionar Imparcial e independiente”, señala el primer punto del manifiesto y en el que no se menciona la posibilidad de ir a un paro cívico nacional. El presidente del Comité Cívico de la Paz, Antonio Alarcón explicó que ellos preparan una movilización para el 16 de julio, cuando la sede de Gobierno celebrará el grito libertario de 1809. Los cívicos pusieron un plazo de una semana para que los vocales respondan a la carta que dejaron; eso significa que el 17 de junio se tendrían que conocer otras medidas de presión de la institucionalidad cívica del país

La caminata

La Marcha empezó retrasada, estaba prevista para las 9:30; sin embargo, a esa hora no había más de 200 personas en el Multifuncional de La Ceja de El Alto, recién a las 9:35 a iniciativa de Chichi Soto, una de las activistas mujeres que estaban en el lugar, se formaron en columna y definieron los integrantes. Adelante marcharon los comités cívicos encabezados por el comité cívico de La Paz, luego los cívicos de Santa Cruz y más atrás Tarija y otras delegaciones del interior.

Casi en seguida pidieron a las organizaciones como el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) que tenía al exdefensor, Rolando Villena; la presidenta de DDHH de Bolivia, Amparo Carvajal; y el rector de la UMSA, Waldo Albarracín como representantes. Luego se acomodaron las plataformas de La Paz y delegaciones del interior; finalmente los partidos, aunque sus candidatos intentaron colocarse delante de todos los marchistas, pero fueron relegados atrás.

La invitación para esta marcha estaba dirigida a los ocho binomios presidenciales. Sin embargo, solo estuvieron presentes tres binomios, el de CC con Carlos Mesa y Gustavo Pedraza; el de Bolivia Dice No, con Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez; finalmente, de UCS, Víctor Hugo Cárdenas y Erick Peinado. Virginio Lema, del MNR estuvo solo, sin su candidato a vicepresidente y también se hizo presente la candidata a vicepresidente del PDC, Paola Barriga.

Los binomios de PanBol Ruth Nina Juchani y Leopoldo Chui Torrez; MTS, Felix Patzi y Lucila Mendieta; y FPV de Israel Rodrí- guez y Ariel Hurtado, no llegaron a la marcha. El vocero del MTS, Edgar Ramos, informó que ellos no asistieron por tres razones, la primera es porque no fueron invitados; la segunda porque consideran tardía ya que el proceso está en marcha y la tercera es porque creen que deben participar de las elecciones pese a las condiciones.

Similar posición fue expresada por el candidato de CC, Carlos Mesa, quien explicó que la transformación que busca el pueblo debe ser definido en las urnas y no participar sería dejar el camino libre al actual Gobierno que busca no tener adversarios en la papeleta electoral del 20 de octubre.