Se va Sandoval y crecen los pedidos de renuncia colectiva al resto del TSE

La crisis interna del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ahondó, tres días después de las elecciones primarias, con la renuncia de la vocal cruceña Dunia Sandoval, que se suma a José Luis Exeni y a Katia Uriona, en octubre del año pasado. La oposición asegura que la situación es insostenible y llega a tal punto que suman las voces que indican que el único camino para mantener la credibilidad del órgano electoral es que se produzca una renuncia colectiva de los vocales. Ellos respondieron ayer por la tarde y aseguraron que, mientras cumplan con la ley, no tienen por qué irse a casa.

Primero dimitió Exeni, por problemas de salud; luego la presidenta del organismo, Katia Uriona, advirtiendo un estancamiento en la toma de decisiones; y ahora se va Dunia Sandoval.

Aunque nadie lo admite públicamente, el ambiente dentro del TSE es muy tenso, revelaron fuentes internas a este medio. Sandoval habría hecho conocer su renuncia semanas atrás. Sin embargo, también aceptó mantenerse en el cargo hasta después de las primarias.

En lo formal, la misiva fue entregada en la Vicepresidencia del Estado a primera hora de ayer. Por la tarde, los integrantes de la sala plena manifestaron que ni siquiera había llegado al tribunal y que no la habían analizado.

La ex vocal cruceña dijo en su carta que lo decidió por el cambio del enfoque que se dio a la dirección del TSE “y en apego a mis convicciones cristianas, democráticas y profesionales, me veo impedida de continuar en el ejercicio de mis funciones”.

Otra razón fue que “se instrumentalizó la ley de partidos para acelerar los tiempos electorales”. También porque no estuvo de acuerdo con la repostulación de dos candidatos, los actuales presidente y vicepresidente del país.

También lo hizo porque pidió suspender las primarias y no le hicieron caso. Señala que sufrió aislamiento laboral y eso hizo insostenible su permanencia y desencadenó su decisión.

La carta desató un terremoto de repercusiones. La determinación de la comunicadora tuvo respaldo y también generó críticas desde el ámbito de la oposición, pero todos coincidieron en que ven una crisis tan profunda en el TSE que no queda otro camino que la renuncia colectiva.

Carlos Mesa, en su cuenta de Twitter, puntualizó que “el valiente contenido de su carta evidencia el estado terminal de credibilidad del Órgano Electoral. Cada día MÁS (sic) al servicio de los candidatos ilegítimos”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Demócratas, Vladimir Peña, manifestó que la situación en el interior del TSE es insostenible. Acotó que hay descomposición y cooptación del MAS, porque “hoy no pueden ganar limpiamente en las urnas”. Por ello propone “la reestructuración total del órgano electoral”.

El jefe de UN, Samuel Doria Medina, manifestó que la crisis en el TSE resurge: “¿Qué provocó esta nueva renuncia? Llama la atención que se dé después del cómputo, problemas inaceptables por el manejo del cómputo. Todo se sabrá. Que respeten el voto”.

Y los pedidos de renuncia aumentan. El exdefensor del pueblo Rolando Villena manifestó que la renuncia de Sandoval deja en evidencia que “los ciudadanos estamos en total indefensión con relación a las elecciones”.

Además, complementó: “Que renuncien todos los vocales, porque si bien había dos votos que no tenían espacio para debatir temas importantes sobre la base de la Constitución Política del Estado, no hay razón para continuar en un tribunal sometido al actual Gobierno. Continuar con la campaña y el plan de actividades del órgano electoral, no dejan la garantía de imparcialidad para los comicios de octubre”.

Para el también exdefensor, dirigente de la plataforma opositora Conade y actual rector de la UMSA, Waldo Albarracín, la renuncia de Sandoval es coherente con su prestigio profesional. “En reiteradas oportunidades hemos hablado de la banda de los cinco, encabezada por la presidenta María Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Lucy Cruz, Edgar Gonzales y Lidia Iriarte. Todos ellos están con la instrucción expresa de favorecer al Gobierno. Obviamente se entiende por qué Sandoval renuncia al cargo, porque no coincide con los mañudos”, dijo.

Por ello, puntualizó que tiene que continuar la movilización ciudadana para exigir la renuncia de todos los miembros del órgano electoral y promover tribunales con gente de prestigio, personalidades, con gente honorable y que ocupe cargos con transparencia. “Empezaremos con el TSE, la presidenta actual no cumple con los requisitos de idoneidad, transparencia. Mañana que se cumpla una de las consignas de la renuncia de todos los vocales”.

Albarracín no explica qué método alternativo de elección de vocales propone, porque ante una renuncia colectiva la batuta estaría en manos de la Asamblea Legislativa, que tendría la potestad de nombrar a los nuevos vocales con dos tercios de mayoría oficialista.

Sin embargo, no todas las voces opositoras fueron favorables a Sandoval. El senador de UD Arturo Murillo cree que el alejamiento de la autoridad no la libera del proceso penal que existirá contra los vocales en algún momento por la realización de las elecciones primarias. “Esto no la exime de incumplimiento de deberes, con agravante de daño económico al Estado, en las próximas horas presentaremos denuncia a la Fiscalía”.

Los pedidos de renuncia colectiva no hicieron, sin embargo, ninguna mella entre quienes conforman la Sala Plena.

La presidenta, María Eugenia Choque, manifestó que “cuando una asume el cargo es una decisión personal y cuando uno decide irse del cargo, es una decisión personal. Yo respeto su decisión, cada uno de los vocales también tiene un proceso de decisión muy personal que no tiene que ver con las decisiones de sala plena”, sostuvo.

Cuando este medio insistió en pedir una respuesta sobre los dichos de la oposición, el vocal Antonio Costas replicó: “Qué vamos a responder. Yo creo que tiene derecho a pedir o no pedir. Mientras nosotros cumplamos lo que está previsto en la ley, yo les voy a invitar a que vean cuáles son las causales para interrumpir nuestro mandato, entonces nosotros continuaremos con nuestras funciones”.

Y para cerrar, Choque señaló que “la institución tiene un calendario y el calendario electoral de la gestión 2019 continúa”.

EXTRACTO DE LA CARTA DE SANDOVAL

DE MI CONSIDERACIÓN

Presento mi renuncia irrevocable a la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que me designó vocal del TSE, el 13 de octubre de 2015.

Debido a cambios de enfoque en la dirección del Órgano Electoral y en apego a mis convicciones cristianas, democráticas y profesionales, me veo impedida de continuar en el ejercicio de mis funciones.

Dentro de las competencias de propuestas legislativas, consultores de alto nivel académico y experiencia electoral, redactaron el proyecto de ley de organizaciones políticas. Los consultores, partidos políticos, pueblos indígenas y grupos de mujeres que participamos en los debates sobre el proyecto de ley formamos parte de este proceso, de buena fe, para aportar con una ley que responda a las necesidades del sistema político democrático.

Sin embargo, el Órgano Legislativo realizó modificaciones, imponiendo la realización de elecciones primarias en enero de 2019. Reitero, como lo aclaré en septiembre de 2018, que nunca participé en reuniones para la concertación de la Ley con el Legislativo, ni con el Ejecutivo para establecer fechas adelantadas, porque en la Sala Plena del TSE se definió la aplicación progresiva hasta 2024 de las elecciones primarias.

Lamento que un proyecto que provino de la deliberación democrática se haya instrumentalizado para acelerar los tiempos electorales y que no haya producido la democratización interna de los partidos.

A partir de septiembre de 2018, la prioridad del TSE estuvo en la aprobación del reglamento para las elecciones primarias y su realización en enero. Fui disidente a dos artículos de dicho reglamento. Fui también disidente respecto a la habilitación de dos candidatos, debido a la colisión con los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y el fallo del TCP, en noviembre de 2017. En diciembre de 2018, propuse a la Sala Plena enviar una iniciativa legislativa para que suspendan las primarias. Recientemente solicité que se envíe al MP los casos de publicaciones de encuestas por parte de servidores públicos. Ninguno de los dos asuntos fue analizado en Sala Plena del TSE.